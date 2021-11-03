Buffet怎吃回本？日本實驗：餐前吃「1食物」　食量激增1.5倍

▲享用Buffet卻擔心「小鳥胃」吃不下所有品項？日本節目指出「1種食物」能讓你食量增加1.5倍。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張寧倢／編譯

飯店高級Buffet、燒烤店、海鮮餐廳等，台灣到處都有「吃到飽」，但有人總是因為胃口不好、食量太小，而擔心花了大錢卻無法「吃回本」。日本節目《林先生が驚く初耳学！》（林老師也不知道的事）就對此進行實驗，發現只要在餐前3小時吃下「1種食物」，就能讓你食慾大開！

日本TBS電視台節目《林先生が驚く初耳学！》直接找來普通女生親身測試，按平常的直接進食的方式，可以吃下7.3盤的食物，但若在餐前3小時先吃了「炸豬排」卻能增加到10.6盤，進食量是第一次測試的1.5倍之多。

▲日本節目指出，餐前先吃「1種食物」能讓你食慾大開。（圖／翻攝自推特）

內科醫生市原廣太郎在節目中解釋，炸豬排「提振食慾」的關鍵就在於「油炸過的麵皮」，因為其所含的油分經過一段時間後，會在體內分解成為「游離脂肪酸」，當游離脂肪酸在血液中流動時，會刺激腦內的攝食中樞，進而讓人產生一種「比平常更飢餓」的錯覺，食慾大開、吃得更多。

▲經過油炸後的麵糊外皮，會在體內分解成游離脂肪酸，刺激攝食中樞，進而產生飢餓感。（圖／翻攝自推特@tereneta01）

不過，市原廣太郎提醒，想用這種方式促進食慾的話，必須注意進食的量與食物分解時間，在開始享用Buffet的3小時之前，吃下2片的切片炸豬排，效果似乎最顯著，而若想替換成其他炸物，也能換成同樣裹有麵衣的炸雞或是天婦羅，但最好不要在餐前吃沙拉或白飯，這樣會提前產生飽足感。

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