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才喊完「與病毒共存」...南韓疫情急升溫！今暴增2667例　估再刷新高

▲▼首爾市鬧區擠爆出門遊玩的民眾。（圖／路透社）

▲首爾市鬧區擠爆出門遊玩的民眾。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

南韓因完整接種率達到75%、超過3880萬人接種2劑疫苗，政府遂宣布從1日起轉換防疫體制至「與病毒共存」（With Corona），並分階實施解禁政策，沒想到原本較平穩的疫情卻又急劇升溫，光是今（3）日就通報2500例以上的新增確診者，是新冠疫情以來的第4高紀錄，與昨（2）日相比暴增1078人，是疫情以來漲幅首度超過1千人。

根據《韓聯社》報導，截至3日0時為止，南韓今（3）日上午9時30分共通報2667起新增病例，是去年1月開始疫情爆發以來的第4高紀錄，其中境內感染為2640例、境外移入為27例，重症患者為378人，同時新增18例死亡。目前南韓共累計37萬640例確診、2892例死亡。

從新增確診者所分佈的地區來看，首都圈新增2073例（首爾占997例、京畿道占895例、仁川占181例），佔全國總體比率為78.5%。

據悉，南韓新冠疫情在今年中秋節（秋夕，추석）連假後的9月25日影響最鉅，單日新增3270例，創下疫情以來的新紀錄，之後於9月29日新增2881例、9月26日新增2768例。

▲▼南韓棒球迷2日擠爆首爾蠶室棒球場。（圖／達志影像）

▲南韓棒球迷2日擠爆首爾蠶室棒球場。（圖／達志影像）

南韓防疫當局分析，可能是防疫政策鬆綁前夕，加上民眾對於長期以來的防疫政策感到疲勞、進而開始懈怠，在各種社交聚會開始增加、並逐漸恢復先前的日常水準後，才會使得疫情再度升溫，而分階實施解禁後對疫情所產生的影響，將會在1周後陸續顯現。

特別是10月底的萬聖節派對，韓媒聚焦在首爾市龍山區梨泰院街頭，當地外籍人士與異國料理餐廳、酒吧群聚，吸引無數年輕族群前往參加派對，年輕族群強盛的活動力、加上Delta病毒傳播力強，隨著1日起陸續解禁，預估未來1周後單日新增確診者規模恐怕會不斷擴大。

南韓中央事故收拾本部社會戰略班長孫映萊（손영래）於3日接受MBC電台的時事廣播節目《金鍾培的視線集中》時就表示，預估本周的單日新增確診者規模將會落在2500多人，「隨著防疫政策鬆綁，各種聚會、約會變得比之前更多，在這種情況下，疫情將會持續升溫。」

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