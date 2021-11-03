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雲林縣府與知名主廚溫國智聯手　雲林良品減醣料理書發表

▲雲林縣政府為推廣雲林在地優良農漁畜牧食材，與主廚溫國智合作，聯名推出減醣瘦身料理書，今日舉行新書發表會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣府與溫國智主廚聯名推出5道菜餚於全家行動購上架販售，方便民眾購買，品嚐雲林良品的美味。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府為推廣雲林在地優良農漁畜牧食材，與主廚溫國智合作，聯名推出減醣瘦身料理書，今（3）日舉行新書發表會，縣長張麗善、副縣長謝淑亞、農業處長吳芳銘共同邀請民眾，運用雲林食材煮出營養「減醣料理」，此外更推出5道菜餚於全家行動購上架販售，讓消費者在濃濃秋意中感受雲林良品溫暖心意。

「雲林是台灣的糧倉，也是台灣的菜籃」雲林縣長張麗善表示，在溫國智主廚這本書68道料理當中，所有的食材都來自雲林20鄉鎮市，包括醬油、苦茶油、麻油等調味料都是，縣府邀請溫主廚以精湛的手藝，將雲林良品食材烹煮成最棒、好吃的料理，且符合現代人追求健康、營養又沒負擔的需求，歡迎大家購買書籍或即食料理，用行動力挺雲林良品。

雲林縣長張麗善指出，與溫主廚合作推出一系列充滿雲林味的美食，讓雲林良品優質產品能夠推廣給全國的民眾，透過料理書籍和上架全家行動購建立互惠夥伴關係，在擴展多元行銷並延續多贏局面及共好平台的同時，更能讓消費者買到優質、精緻及品牌化的雲林食材，享受舌尖幸福。

副縣長謝淑亞表示，她身為家庭主婦，經常煩惱要買什麼菜，以及如何把食材烹煮成家人喜愛的菜餚，縣府與溫主廚聯名推出的減醣瘦身料理書，可以提供想動手做料理的民眾參考，跟著溫主廚做菜，享受雲林的佳肴，絕對可以吃得健康、美味又沒負擔。

主廚溫國智表示，很高興此次能與雲林合作，搭配現今健康趨勢，人們不再像從前一樣狼吞虎嚥，大魚大肉，而是細嚼慢嚥，精緻盛宴，這次藉由雲林良品的優質產品，打造健康美味的減醣新生活，也秉持精心挑選最道地的新鮮貨，讓消費者感受雲林在地好味道。
 
農業處長吳芳銘說，雲林良品這次與溫國智主廚聯名推出五道佳餚，有薑母鴨、冬菜鴨、砂鍋魚頭、蒟蒻米炒飯和黑蒜雞湯，在秋冬時節，回到家只要簡單加熱，馬上就能享受到充滿愛與溫度的美味，各種減醣料理陪伴你我，吃得減單又安心，也讓消費者享受視覺與味覺雙重感受。

▲雲林縣政府為推廣雲林在地優良農漁畜牧食材，與主廚溫國智合作，聯名推出減醣瘦身料理書，今日舉行新書發表會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府為推廣雲林在地優良農漁畜牧食材，與主廚溫國智合作，聯名推出減醣瘦身料理書，今日舉行新書發表會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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