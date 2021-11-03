反萊豬阻礙加入CPTPP？　凌濤諷蘇貞昌：鬧國際笑話

▲國民黨批蘇貞昌轉移焦點。（圖／國民黨提供，下同）

記者徐政璿／台北報導

行政院長蘇貞昌在立法院答詢時稱，國民黨推反萊豬公投會讓台灣無法參加跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。對此，國民黨文傳會主委凌濤回擊，CPTPP由日本主導，美國非會員國，反萊豬公投跟台灣無法加入CPTPP一點關係都沒有，蘇貞昌鬧出國際笑話。

凌濤指出，美國在2017年1月就正式退出CPTPP前身的跨太平洋戰略經濟夥伴關係協定（TPP），同年TPP也由日本領軍改組成CPTPP，也就是說美國根本不是CPTPP成員國，蘇貞昌是不是缺少國際常識？開放萊豬和加入CPTPP有何關聯？

凌濤表示，也因CPTPP由日本主導，蔡英文總統今年9月還用「日文」跟日本喊話，說自2016年就任已經開始籌備要加入CPTPP，但日本駐台首席副代表星野光明今年10月18日仍公開表示「認為台灣過於樂觀」，這是何等警訊？

凌濤批評，蘇貞昌高居閣揆寶座，卻沒有處理國際問題基本常識，難怪台灣離國際組織越來越遠，但每當民怨撲面而來，蘇就拿美國政府、國民黨來擋槍，如此老套政治操作，不但陷台灣的好朋友美國於不義，更無法對台灣人民負起責任。

凌濤說，推動反萊豬公投跟台灣無法加入CPTPP一點關係都沒有，蘇貞昌硬要扣國民黨帽子，如果不是真的笨，就是裝笨掩蓋民進黨自己的無能。