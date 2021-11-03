歐洲議會官方代表正式訪台　「特別委員會」主席率12人晉見蔡英文

▲歐盟。（資料照／路透）

記者呂晏慈／台北報導

歐洲議會「外來勢力干預歐盟民主程序 （含假訊息）」特別委員會籌組官方代表團，搭乘的長榮航空BR-88班機，今天上午7時12分抵達桃園國際機場，訪問團13人此行將拜會總統蔡英文等我方政府官員。對於這是歐洲議會首次官方正式訪問團來台，外交部表示，古斯曼主席率領的訪團，意義重大，訪團成員本次也希望就假訊息、網路攻擊等複合式威脅議題，與我國政府機關官員及專家深入交換意見。

歐洲議會此行的訪團成員，包括特別委員會主席古斯曼（Raphaël Glucksmann，法國籍）、庫畢斯（Andrius Kubilius，立陶宛籍，曾任總理）、葛芮若（Markéta Gregorová，捷克籍）、施依德（Andreas Schieder，奧地利籍）、奧弗斯（Petras Auštrevičius，立陶宛籍）、奇裘斯（Georgios Kyrtsos，希臘籍）及德歐斯（Marco Dreosto，義大利籍）等7位跨黨團歐洲議會議員、歐洲議會秘書總處官員以及相關黨團政策顧問，訪問團共有13人。

訪台期間，訪問團將除了會前往總統府晉見蔡英文外，也安排了拜會行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、行政院政務委員兼發言人羅秉成、行政院數位政委唐鳳、陸委會主委邱太三等行程，外交部政務次長曾厚仁代表吳釗燮部長款宴。

另外，訪問團成員也預定與我國專研假訊息防制的智庫、媒體及公民社會團體進行座談。歐洲議會官方代表團抵離以及在台期間的各項活動規劃安排，均完全遵守「中央流行疫情指揮中心」的防疫規定與相關指引。



近來歐洲議會友我力道空前，今年已12度通過包含友我文字的相關決議；最近一次是今年10月20日，歐洲議會全會以極為懸殊的票數差距，通過「台歐盟政治關係暨合作」（EU-Taiwan political relations and cooperation）報告，是歐洲議會首度針對如何提升台歐盟政治關係而特別撰擬的官方文件。

外交部表示，由古斯曼主席率領的訪團是歐洲議會史上首次派遣官方代表團訪問台灣，意義重大，訪團成員本次希望就假訊息、網路攻擊等複合式威脅議題，與我國政府機關官員及專家深入交換意見。



外交部表示，台灣與歐盟近期雙邊整體關係及合作交流程度不斷提升，歐洲議會的支持與貢獻功不可沒。台灣位處抵禦假訊息、惡意網路攻擊等複合式威脅，以及境外敵對勢力威脅的前線，外交部將持續與歐洲議會等歐盟機構加強合作，共同對抗專制政權的侵犯，堅定捍衛共享的民主、自由、法治及人權等普世價值。