前外交部長歐鴻鍊病逝　胡志強：他在我心中是個「完人」

▲前外交部長歐鴻鍊病逝。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨內部證實，外交部前部長歐鴻鍊病逝，享壽81歲。前台中市長胡志強表示，歐鴻鍊是自己的親密好友，這個是一個非令人悲痛心碎的消息，「歐鴻鍊在我心中是完人，我不能忘記他，我會永遠懷念他！下次相見時，我們還是會緊緊擁抱！」

2009年的八八水災，發生外交部因僅聽信消防署長黃季敏的意見，未依規定轉陳中央災害應變中心指揮官，便由當時的常務次長代行發文至駐外館處指示館長婉拒國外援助的事件。

時任代理部長的政務次長夏立言於8月17日提出辭呈，時任外交部長、八八水災時人在國外公出的歐鴻鍊為此兩度求見總統馬英九，並分別向其及行政院長表達願意負責的態度，最後歐鴻鍊為此請辭並婉拒留任。

胡志強指出，當年他的政務次長夏立言「奉命」辭官，歐鴻鍊覺得責任在己，毅然併辭，毫不留戀，顯示了少有的風骨。

胡志強表示，歐鴻鍊在外交官任內的每一個崗位，都全力以赴，甚至因累過度而病倒在美國住院，「一個人為國付出如此，又有知道，有誰感激！」

胡志強指出，歐鴻煉是個度量很大的人，能夠為部下辭官，可見他不計權位，但是他很顧家，夫妻感情堪為典範，「真不知他的夫人如何能接受他的告別。他対孩子的情感也無人可比。」

