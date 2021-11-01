　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

前外交部長歐鴻鍊病逝　胡志強：他在我心中是個「完人」

▲▼歐鴻鍊出席「從白手起家到舉世聞名：成功企業家的經驗與提醒」。（圖／記者李毓康攝）

▲前外交部長歐鴻鍊病逝。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨內部證實，外交部前部長歐鴻鍊病逝，享壽81歲。前台中市長胡志強表示，歐鴻鍊是自己的親密好友，這個是一個非令人悲痛心碎的消息，「歐鴻鍊在我心中是完人，我不能忘記他，我會永遠懷念他！下次相見時，我們還是會緊緊擁抱！」

2009年的八八水災，發生外交部因僅聽信消防署長黃季敏的意見，未依規定轉陳中央災害應變中心指揮官，便由當時的常務次長代行發文至駐外館處指示館長婉拒國外援助的事件。

時任代理部長的政務次長夏立言於8月17日提出辭呈，時任外交部長、八八水災時人在國外公出的歐鴻鍊為此兩度求見總統馬英九，並分別向其及行政院長表達願意負責的態度，最後歐鴻鍊為此請辭並婉拒留任。

胡志強指出，當年他的政務次長夏立言「奉命」辭官，歐鴻鍊覺得責任在己，毅然併辭，毫不留戀，顯示了少有的風骨。

胡志強表示，歐鴻鍊在外交官任內的每一個崗位，都全力以赴，甚至因累過度而病倒在美國住院，「一個人為國付出如此，又有知道，有誰感激！」

胡志強指出，歐鴻煉是個度量很大的人，能夠為部下辭官，可見他不計權位，但是他很顧家，夫妻感情堪為典範，「真不知他的夫人如何能接受他的告別。他対孩子的情感也無人可比。」
 

►秋裝竟低至3.5折！有藉口敗家了

ET快訊
高雄城中城大火46死！再懲13人「全拔官調職」
「死無葬身之地！」他議會開壇作法抓交替
男星帶家人去玩　迪士尼傳確診「緊急封園」！網：出不來了
過30歲身體壞光光「體重直升」　他揭3方法超有效
《全明星》第三季名單曝光！　戲劇男神加入
女星「約泡人夫」神隱6天發文了！　甜蜜互動網狂讚

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柯建銘：4大公投案不是政權保衛戰　都是國民黨摧毀國家的作為

前外交部長歐鴻鍊病逝　胡志強：他在我心中是個「完人」

被網友點名參加藍營大咖跳街舞　連勝文：如果我沒練一樣手腳不協調

快訊／陳吉仲曝國人每年吃萊牛2.7公斤　美豬進口創10年新低

「核四廠2014年至今1度電都沒發」　蔡壁如：跟缺電有什麼關係？

國民黨團批陳其邁卸責！要求為城中城下台　別把善款當遮羞布

「侯友宜說沒核安就沒核四」　民進黨：朱立倫聽不懂嗎？

江啟臣曝國民黨發動公投幕後推手　「羅智強說民進黨最怕民意」　

快訊／新進公務員不走舊制　銓敘部長坦言「退撫基金恐提早破產」

八大結合健康通行證？　黃珊珊：北市準備好了！就等中央開放後台

駕駛趁紅燈急下車「光速買早餐」　84秒後衝回座...網：時間管理大師

陳小春.言承旭.林志炫等人合作《海闊天空》　原唱就坐台下..全場大合唱變大型KTV！

郵差丟信進水圳？監視器全拍下　網批觀感差...郵局：破損過期廣告

龍龍嗆澎恰恰：你該不會要切割吧？　現身「台版魷魚」..大魔王001登場了！

《哥哥》大嫂團來鬧場！莫名尬RAP　陳小春得1位..應采兒台下逼：感謝我！

劉謙超神手速「梅花8秒變紅心3」　放慢40倍嚇歪..快到「肉眼看不見」！

駕駛超龜速迴轉！20秒還沒轉完 機車險遭波及...網虧：當在練車？

長舌正妹「用口技」收服帥哥！ 嘴一張...男生瞪大眼、衣服秒脫

女嬰公祭辦慶生會小鳥也來陪玩 嬤哽咽：陪過完生日再讓她離開

阿卡貝拉《魷魚遊戲》秒起雞皮　5人無伴奏神還原劇中經典配樂！

柯建銘：4大公投案不是政權保衛戰　都是國民黨摧毀國家的作為

前外交部長歐鴻鍊病逝　胡志強：他在我心中是個「完人」

被網友點名參加藍營大咖跳街舞　連勝文：如果我沒練一樣手腳不協調

快訊／陳吉仲曝國人每年吃萊牛2.7公斤　美豬進口創10年新低

「核四廠2014年至今1度電都沒發」　蔡壁如：跟缺電有什麼關係？

國民黨團批陳其邁卸責！要求為城中城下台　別把善款當遮羞布

「侯友宜說沒核安就沒核四」　民進黨：朱立倫聽不懂嗎？

江啟臣曝國民黨發動公投幕後推手　「羅智強說民進黨最怕民意」　

快訊／新進公務員不走舊制　銓敘部長坦言「退撫基金恐提早破產」

八大結合健康通行證？　黃珊珊：北市準備好了！就等中央開放後台

悍匪遭警擊斃解剖出爐！子彈貫穿「心肝肺頭」　身中16槍家屬無言

日月潭電撈魚虎3.4萬尾創新高　漁民憂更多漏網魚爆繁殖潮

泰國「選美冠軍」擊敗「國民女神」！挑大樑擔主角登時代廣場

藍寅倫肘傷困擾好幾年　本週歸隊？先到二軍守備測試

高雄城中城大火再究責！消防、工務局再懲13人　全拔官調職

安格斯12星座一周運勢11／01-11／07　巨蟹有跳糟機會、獅子魅力滿點

《夫妻的世界》真實畫面曝！年收4百萬名師　開賓士睡小18歲女學生

冷天必喝「暖湯TOP8」熱量曝！營養師激推這款：CP值超高　4招爽喝

竹聯幫東堂7煞闖修車廠！持衝鋒槍洗劫　警攻堅抓人主謀收押

楊丞琳甜曬與李榮浩北京愛巢！　高樓豪宅窗外「絕美風景」曝光

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

政治熱門新聞

2024總統位誰最適合？　吳子嘉揭民調分析：這個人是關鍵

快訊／新進公務員不走舊制　銓敘部長坦言「退撫基金恐提早破產」

何博文認沒當兵　他拿韓星打臉

快訊／外交部前部長歐鴻鍊病逝　享壽81歲

「顏清標綁架大甲媽」　周玉蔻再嗆：唯2途贖罪

阿滴也朝聖的影片！網敲碗連勝文solo　前外交官：慘不忍睹

感謝美再贈150萬劑莫德納　蔡英文：展現台美真朋友情誼

重啟核四、藻礁反三接公投　卓冠廷：侯友宜、盧秀燕應主動表態

周玉蔻嗆顏清標：有種斬雞頭發誓啊！

快訊／國民黨夜宿凱道49天碰到程咬金　路跑、文化局已申請4天路權

卸任後組「電競促進會」　陳柏惟：做完想做的事

快訊／美宣布再贈台150萬劑莫德納疫苗　華航運送

美國援台累計400萬劑莫德納　總統府：真朋友

趙少康赴凱道　遭反核教授嗆辯論

更多熱門

相關新聞

日本眾議院選舉落幕第一大黨出爐　外交部賀：期待深化雙邊友好

日本眾議院選舉落幕第一大黨出爐　外交部賀：期待深化雙邊友好

日本完成眾議院選舉，由首相岸田文雄領導的自民黨仍維持第一大黨，若加上聯合執政的公明黨，合計取得逾6成席次。對此，外交部1日表示祝賀，強調台日是理念相近的堅韌夥伴，期待未來持續深化雙邊全方位實質友好合作關係，同時我方也已已指示駐日本代表處以外交部長吳釗燮及台灣日本關係協會長邱義仁名義電賀「日華議員懇談會」當選成員，以及其他重要友台國會議員。

美贈150萬劑莫德納明下午1點抵台　外交部：由衷感謝

美贈150萬劑莫德納明下午1點抵台　外交部：由衷感謝

歐洲議會議員指台灣屬中國　同僚糾正反擊

歐洲議會議員指台灣屬中國　同僚糾正反擊

豬肉販遊東南歐「人間蒸發」　外交部：當地警政單位未查獲行蹤

豬肉販遊東南歐「人間蒸發」　外交部：當地警政單位未查獲行蹤

屏東男遊阿爾巴尼亞「人間蒸發」　家人報警

屏東男遊阿爾巴尼亞「人間蒸發」　家人報警

關鍵字：

歐鴻鍊外交部胡志強

讀者迴響

熱門新聞

身分證「對中3數字」11元喝手搖杯

印度神童再開口！「3大災難危機」衝擊全球

米砂AV版《魷魚》上線2萬人搶看「網站被塞癱瘓」

二手車社賣特斯拉！眼尖網友：是Toyz的

鄧佳華失業倒數「新藝名曝光」！

弟媳在家不穿內衣褲！她勸1句「被尪狠罵」真相吐血

​低溫15°C時間曝！這周天氣2段式變化

AV版《魷魚遊戲》「網站爆了又爆」米砂道歉！

《D社》再爆金宣虎對話紀錄！

BMW駕駛開錯車門　6千人笑：畢生榮耀

時速96km挨罰！他轟搶錢搶瘋了　網見1關鍵猛謝警

身分證3個2免費吃牛排！證件優惠包

26歲妻「一個月啪1次」他崩潰：女生這麼沒性慾？

上海台妹拒棄國籍：台灣省就是中國籍

24歲男開聯結車「國道上睡著」！1女身體斷2截慘死

更多

最夯影音

更多
駕駛趁紅燈急下車「光速買早餐」　84秒後衝回座...網：時間管理大師

駕駛趁紅燈急下車「光速買早餐」　84秒後衝回座...網：時間管理大師
陳小春.言承旭.林志炫等人合作《海闊天空》　原唱就坐台下..全場大合唱變大型KTV！

陳小春.言承旭.林志炫等人合作《海闊天空》　原唱就坐台下..全場大合唱變大型KTV！

郵差丟信進水圳？監視器全拍下　網批觀感差...郵局：破損過期廣告

郵差丟信進水圳？監視器全拍下　網批觀感差...郵局：破損過期廣告

龍龍嗆澎恰恰：你該不會要切割吧？　現身「台版魷魚」..大魔王001登場了！

龍龍嗆澎恰恰：你該不會要切割吧？　現身「台版魷魚」..大魔王001登場了！

《哥哥》大嫂團來鬧場！莫名尬RAP　陳小春得1位..應采兒台下逼：感謝我！

《哥哥》大嫂團來鬧場！莫名尬RAP　陳小春得1位..應采兒台下逼：感謝我！

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面