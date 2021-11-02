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歐鴻鍊病逝　對外關係協會發文紀念官網滿是回憶照

▲▼前外交部長歐鴻鍊。（圖／翻攝對外關係協會網站）

▲前外交部長歐鴻鍊。（圖／翻攝對外關係協會網站）

記者杜冠霖／綜合報導

外交部前部長歐鴻鍊病逝，享壽81歲。由於歐鴻鍊生前是對外關係協會創會會長，及一、二屆會長，協會今天也在官網發文紀念，並貼出歐鴻鍊過去出訪與工作的照片。對外關係協會表示，歐鴻鍊藉由專業的精神、待人以誠的態度，以及幽默風趣的個性，締造了許多官式與國民外交上的功績。

歐鴻鍊1940年出生於桃園，1962年畢業於政治大學外交學系，1964年任外交部科員，之後曾派駐秘魯、智利等地，並曾任外交部中南美司司長、駐尼加拉瓜大使、駐阿根廷代表、駐瓜地馬拉大使、外交部常務次長、駐西班牙代表等職。

歐鴻鍊的外交資歷非常豐富，當年以英文組考進外交部，但擔任故總統蔣介石傳譯時，所有西班牙語系貴賓來訪都由他陪同，加上45年的外交生涯，駐外以西班牙語系國家為主，被稱為「拉美通」，也是第一位西語系出身的外交部長。

歐鴻鍊2008年5月20日出任外交部部長後，推動「活路外交」、「外交休兵」，維繫邦交國關係，強化非邦交國實質關係，參與聯合國功能性國際組織，任內台灣取得英國、愛爾蘭等國免簽證待遇。

對於歐鴻鍊辭世，國民黨表示，歐鴻鍊是位令人敬重的前輩，擔任外交部長期間，致力於拓展我國的國際空間，卸下公職後，又以民間身分持續協助推展我國的外交工作，歐鴻鍊一生的外交生涯，為我國的對外工作貢獻良多。

曾經擔任外交部長的前台中市長胡志強則是透過臉書發文表示，歐鴻鍊是自己的親密好友，這個是一個非令人悲痛心碎的消息，「歐鴻鍊在我心中是完人，我不能忘記他，我會永遠懷念他！下次相見時，我們還是會緊緊擁抱！」

對外關係協會也指出，歐鴻鍊在我國對外事務的推動上不遺餘力，在協會會長任內，曾辦理各式國際活動以加強與他國聯繫，如馬來西亞前首相馬哈迪、日本前首相野田佳彥等演講會，以及邀請印尼丹斯里李金友董事長、泰國邱威功董事長進行「名人對話」。

對外關係協會表示，歐鴻鍊藉由專業的精神、待人以誠的態度，以及幽默風趣的個性，締造了許多官式與國民外交上的功績，也帶領對外關係協會創造許多歷史，「我們永遠懷念歐會長！」

▼前外交部長歐鴻鍊。（圖／翻攝對外關係協會網站）

▲▼前外交部長歐鴻鍊。（圖／翻攝對外關係協會網站）

▲▼前外交部長歐鴻鍊。（圖／翻攝對外關係協會網站）

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