日本眾議院選舉落幕第一大黨出爐　外交部賀：期待深化雙邊友好

▲日本首相兼執政的自民黨領袖岸田文雄(右)。（圖／路透）



記者陶本和／台北報導

日本完成眾議院選舉，由首相岸田文雄領導的自民黨仍維持第一大黨，若加上聯合執政的公明黨，合計取得逾6成席次。對此，外交部1日表示祝賀，強調台日是理念相近的堅韌夥伴，期待未來持續深化雙邊全方位實質友好合作關係，同時我方也已已指示駐日本代表處以外交部長吳釗燮及台灣日本關係協會長邱義仁名義電賀「日華議員懇談會」當選成員，以及其他重要友台國會議員。

外交部表示，日本於10月31日順利完成第49屆眾議院選舉，由岸田文雄領導的自民黨在眾議院總數465席次中囊括過半席次，維持第一大黨地位，加上聯合執政的公明黨，合計取得逾6成席次。

外交部表示，已指示駐日本代表處以外交部長吳釗燮及台灣日本關係協會長邱義仁名義電賀「日華議員懇談會」當選成員及其他重要友台國會議員。

在台日關係上，外交部表示，友好關係日益密切，日本政府公開表示支持台灣參加世界衞生組織大會，歡迎台灣正式申請「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），多次在國際場域重申台海和平穩定的重要性，尤其日本政府今年6度馳援台灣並捐贈逾420萬劑AZ疫苗，台灣政府也回贈醫療物資，充分展現台日間互信互惠與相互支援的深厚情誼。

外交部強調，在本次大選後，日本政局可望更加穩固，社會也將持續繁榮，而台日是理念相近的堅韌夥伴，外交部期待未來持續深化雙邊全方位實質友好合作關係，攜手共創印太地區的和平、穩定與繁榮。