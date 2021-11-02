防托嬰遭虐！陳其邁開第一槍　宣布試辦居家托育裝監視器

▲防再傳虐嬰悲劇，陳其邁宣布啟動居家托育裝監視器試辦計畫。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

針對日前某私立托嬰中心傳出虐嬰事件，高雄市長陳其邁今（2）日主持第550次市政會議時嚴正指出，啟動居家托育場域裝設監視紀錄器試辦計畫，請社會局及教育局，針對托嬰中心及幼兒園加強稽查，並強化托育人員在職教育訓練，並嚴格督導托嬰中心落實托育人員管理。

陳其邁今表示，兒虐防治及防範校園霸凌刻不容緩，相關單位在受理保護案件通報後立即啟動調查，整合民政、警政相關資源介入服務。另外，他也宣布啟動居家托育場域裝設監視紀錄器試辦計畫，請社會局及教育局，針對托嬰中心及幼兒園加強稽查。社會局表示，目前高雄為全台第一率先試辦的縣市。

▲陳其邁主持第550次市政會議，宣布啟動居家托育裝監視器試辦。（圖／記者賴文萱翻攝）

至於防範校園霸凌部份，高雄市政府今年2月已邀集相關專家學者籌組「校園霸凌事件調查小組」，建立獨立申訴管道與調查機制，陳其邁表示，各級學校加強宣導師生正確應對校園霸凌、網路霸凌等，也要透過兒少保護三級預防建立完善制度及執行面，結合並加強社區心理衛生資源宣導與服務。

▲陳其邁表揚警察局同仁，共同偵破該起殺人未遂遭通緝犯擁槍藏毒拒捕案。（圖／記者賴文萱翻攝）

另外，10月高雄發生員警查緝通緝犯時，遭3位嫌犯開槍打傷，今日市政會議上，由陳其邁表揚警察局三民第二分局偵查隊長黃國書、小隊長侯松榮、岡山分局偵查隊長陳榮輝、警員劉豐華及刑事警察大隊偵八隊分隊長謝有容、小隊長田定璿，共同偵破該起殺人未遂遭通緝犯擁槍藏毒拒捕案。