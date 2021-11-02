　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

防托嬰遭虐！陳其邁開第一槍　宣布試辦居家托育裝監視器

▲▼防再傳虐嬰悲劇，陳其邁宣布啟動居家托育裝監視器試辦。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲防再傳虐嬰悲劇，陳其邁宣布啟動居家托育裝監視器試辦計畫。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

針對日前某私立托嬰中心傳出虐嬰事件，高雄市長陳其邁今（2）日主持第550次市政會議時嚴正指出，啟動居家托育場域裝設監視紀錄器試辦計畫，請社會局及教育局，針對托嬰中心及幼兒園加強稽查，並強化托育人員在職教育訓練，並嚴格督導托嬰中心落實托育人員管理。

陳其邁今表示，兒虐防治及防範校園霸凌刻不容緩，相關單位在受理保護案件通報後立即啟動調查，整合民政、警政相關資源介入服務。另外，他也宣布啟動居家托育場域裝設監視紀錄器試辦計畫，請社會局及教育局，針對托嬰中心及幼兒園加強稽查。社會局表示，目前高雄為全台第一率先試辦的縣市。

▲▼防再傳虐嬰悲劇，陳其邁宣布啟動居家托育裝監視器試辦。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲陳其邁主持第550次市政會議，宣布啟動居家托育裝監視器試辦。（圖／記者賴文萱翻攝）

至於防範校園霸凌部份，高雄市政府今年2月已邀集相關專家學者籌組「校園霸凌事件調查小組」，建立獨立申訴管道與調查機制，陳其邁表示，各級學校加強宣導師生正確應對校園霸凌、網路霸凌等，也要透過兒少保護三級預防建立完善制度及執行面，結合並加強社區心理衛生資源宣導與服務。

▲▼防再傳虐嬰悲劇，陳其邁宣布啟動居家托育裝監視器試辦。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲陳其邁表揚警察局同仁，共同偵破該起殺人未遂遭通緝犯擁槍藏毒拒捕案。（圖／記者賴文萱翻攝）

另外，10月高雄發生員警查緝通緝犯時，遭3位嫌犯開槍打傷，今日市政會議上，由陳其邁表揚警察局三民第二分局偵查隊長黃國書、小隊長侯松榮、岡山分局偵查隊長陳榮輝、警員劉豐華及刑事警察大隊偵八隊分隊長謝有容、小隊長田定璿，共同偵破該起殺人未遂遭通緝犯擁槍藏毒拒捕案。

►激殺1.8折！老爺酒店集團住宿券才2899元

ET快訊
太魯閣號事故49死　李義祥違反《營造業法》被罰百萬元
國旅券「隱藏用法」爽度再升級！　妹子實測：真的可以
印度神童預言全球「7大危機」　點名亞洲要小心
台灣18歲以上「4人就1人有糖尿病」　醫提3招降風險
大學宿舍淪情慾極樂場！「呻吟聲」走廊都聽得到　韓網崩潰
海上出現神秘黑洞　網查Google地圖嚇呆：是地底入口
美貌不輸劉亦菲！女星臉注射沙拉油毀容　9年無法閉眼離世

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

太魯閣號事故49死　李義祥另違反《營造業法》被重罰百萬

苦命人妻忍辱幫腥夫養私生子　竟遭囂張小三笑「婊子」

巡邏車夜輾路倒獨子！他醉搭小黃下車躺街邊慘死　賠償無共識

基隆夫妻停車被趕！「桶子頭男」嗆砸車：停久了就我的啊

女刺青師悲坐景觀樓欄杆「腿懸空」　遭救崩潰哭「疫情毀了我」

港籍男友彩券中3千萬要送定情禮　熟女衝郵局匯65萬稅金險挨詐

防托嬰遭虐！陳其邁開第一槍　宣布試辦居家托育裝監視器

快打雷了！撿屍運將發重誓：不敢了　見醉女上車又凍未條下場慘爆

快訊／立委賴惠員選舉抹紅陳筱諭「中共操盤」　判刑4月褫奪公權1年

快訊／城中城2局長請辭！高市府公布新人事　由他轉任工務局長

超勵志！23歲就買下新北1+1房 「薪水不到3萬月存2萬」網讚翻

李承鉉台上撫摸老婆戚薇..最後親下去！　彩排不敢摸..工作人員：你們是合法夫妻

長舌正妹「用口技」收服帥哥！ 嘴一張...男生瞪大眼、衣服秒脫

東京地鐵驚傳揮刀縱火釀17傷！　乘客爬窗逃...小丑男微笑等被捕

貨車突往右擠騎士險被「夾殺」他怒理論反被吼：騎那麼快幹嘛

聽話喵看到嬰兒秒收尾巴！　爸喊「借他玩」放下變逗孩棒

圓父親遺願女兒心碎海邊灑骨灰 詭異大風一吹...爸爸被她吃下肚

海巡隊員泳池尾隨女生進更衣室　手機偷拍洗澡一露餡秒騎車逃離

走錯路！轎車左轉道「直接煞停」　貨車為閃避衝分隔島...撞斷燈桿

劉謙超神手速「梅花8秒變紅心3」　放慢40倍嚇歪..快到「肉眼看不見」！

太魯閣號事故49死　李義祥另違反《營造業法》被重罰百萬

苦命人妻忍辱幫腥夫養私生子　竟遭囂張小三笑「婊子」

巡邏車夜輾路倒獨子！他醉搭小黃下車躺街邊慘死　賠償無共識

基隆夫妻停車被趕！「桶子頭男」嗆砸車：停久了就我的啊

女刺青師悲坐景觀樓欄杆「腿懸空」　遭救崩潰哭「疫情毀了我」

港籍男友彩券中3千萬要送定情禮　熟女衝郵局匯65萬稅金險挨詐

防托嬰遭虐！陳其邁開第一槍　宣布試辦居家托育裝監視器

快打雷了！撿屍運將發重誓：不敢了　見醉女上車又凍未條下場慘爆

快訊／立委賴惠員選舉抹紅陳筱諭「中共操盤」　判刑4月褫奪公權1年

快訊／城中城2局長請辭！高市府公布新人事　由他轉任工務局長

太魯閣號事故49死　李義祥另違反《營造業法》被重罰百萬

天災竟成「感情增溫器」　新研究：可改善夫妻失和

國民黨稱反萊豬不等於反美豬　綠營反擊：連自己舉的標語都忘記？

宏碁旗下安碁資訊3日停牌　外界猜測與集團資源整併相關

苦命人妻忍辱幫腥夫養私生子　竟遭囂張小三笑「婊子」

李宇柔親吐患「加護病房症候群」！驚現幻覺遭虐待　這類人80%發作

文湖線異常理由曝！社區鋸樹「樹幹掉落軌道」害2300人　北捷怒求償

桃園15小學試辦「下課30分鐘」　高雄1校改8點到校：睡飽是人權

巡邏車夜輾路倒獨子！他醉搭小黃下車躺街邊慘死　賠償無共識

基隆夫妻停車被趕！「桶子頭男」嗆砸車：停久了就我的啊

風衣正妹M腿「當街三人行」！ 2男搶1女硬來震撼混戰影片瘋傳

社會熱門新聞

開車按喇叭竟被亮槍！警圍捕驚見後座是王金平

台灣嫩妹「杜拜淘金」淪禁臠！　為了20萬險葬身沙漠

仁武保母遭私刑片瘋傳！　警方回應了

富商花2億元挖礦！1800台電腦海撈3千顆乙太幣

純情男電話追妹「聽到怪聲」　竟是女生慘遭性侵

成人網站被抄！查扣2745部A片　老闆下場慘了

女嬰枉死保母遭私刑報復！4硬漢上門甩巴掌

即／北市大安區餐廳火警！濃煙狂竄「延燒隔壁」

24歲男開聯結車「國道上睡著」！1女身體斷2截慘死

年收4百萬名師　開賓士睡小18歲女學生

影片曝！三重行車糾紛爆亮槍…警攔下見王金平坐後座

台南離奇死亡車禍　駕駛重傷「15小時沒人理」

仁武女嬰枉死！爸衝保母家「呼巴掌」慘了

玉山銀女理專A客戶1.8億　41人慘受害

更多熱門

相關新聞

她花1017元爽抽中165萬特斯拉

她花1017元爽抽中165萬特斯拉

高雄市政府「高雄開就賺」加碼日月抽豪禮，昨（1）日晚送出首部最大獎特斯拉電動車，得主陳小姐今（2）早接獲經發局長廖泰翔電話通知時連聲驚呼，由於是使用數位振興券消費時自己加碼的千元消費發票中大獎，幸運抽到百萬大獎，直說真的太不可思議了。

仁武女嬰枉死！爸衝保母家「呼巴掌」慘了

仁武女嬰枉死！爸衝保母家「呼巴掌」慘了

即／高雄橋頭超市搶案　刀客落網幕後原因曝光

即／高雄橋頭超市搶案　刀客落網幕後原因曝光

全國首例！大叔防疫旅館搭緩降機垂吊1樓逃出

全國首例！大叔防疫旅館搭緩降機垂吊1樓逃出

無照撞倒8機車肇逃　騎士控駕駛不賠：叫我放過他

無照撞倒8機車肇逃　騎士控駕駛不賠：叫我放過他

關鍵字：

居家托育居家托育監視器高雄陳其邁

讀者迴響

熱門新聞

最後一組國旅券中獎號碼出爐！　60萬幸運兒擁千元

「仁武保母遭私刑」女嬰爸認了動手

開車按喇叭竟被亮槍！警圍捕驚見後座是王金平

國旅券60萬份今最後一抽　身分證末碼相同爽拿千元

男星「心臟病突發驟逝」享年59歲　好友悲痛送別

泡湯忽有男子闖進！陽明山天籟道歉了

World Gym宣布「不再提供毛巾」！即起30天內可無條件解約

BMW駕駛開錯車門　6千人笑：畢生榮耀

許維恩被抓包「車上私會嫩弟」…2人關係曝光！

台灣嫩妹「杜拜淘金」淪禁臠！　為了20萬險葬身沙漠

最後一抽國旅券！「有2組號碼」莫名崩潰

台男偶像爆「睡老闆」　被抓包扯：圈內習慣多人

仁武保母遭私刑片瘋傳！　警方回應了

嫌iPhone 13耗電超快！他找出兇手「官方也認了」

「統一後台灣省買房怎麼選？」　他點名這城市

更多

最夯影音

更多
超勵志！23歲就買下新北1+1房 「薪水不到3萬月存2萬」網讚翻

超勵志！23歲就買下新北1+1房 「薪水不到3萬月存2萬」網讚翻
李承鉉台上撫摸老婆戚薇..最後親下去！　彩排不敢摸..工作人員：你們是合法夫妻

李承鉉台上撫摸老婆戚薇..最後親下去！　彩排不敢摸..工作人員：你們是合法夫妻

長舌正妹「用口技」收服帥哥！ 嘴一張...男生瞪大眼、衣服秒脫

長舌正妹「用口技」收服帥哥！ 嘴一張...男生瞪大眼、衣服秒脫

東京地鐵驚傳揮刀縱火釀17傷！　乘客爬窗逃...小丑男微笑等被捕

東京地鐵驚傳揮刀縱火釀17傷！　乘客爬窗逃...小丑男微笑等被捕

貨車突往右擠騎士險被「夾殺」他怒理論反被吼：騎那麼快幹嘛

貨車突往右擠騎士險被「夾殺」他怒理論反被吼：騎那麼快幹嘛

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面