高雄送出首輛「165萬特斯拉」　她在藥妝店花1017元爽中大獎

▲高雄市政府「高雄開就賺」加碼日月抽豪禮，1日晚送出首部最大獎特斯拉電動車。（圖／記者吳世龍攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市政府「高雄開就賺」加碼日月抽豪禮，昨（1）日晚送出首部最大獎特斯拉電動車，得主陳小姐今（2）早接獲經發局長廖泰翔電話通知時連聲驚呼，由於是使用數位振興券消費時自己加碼的千元消費發票中大獎，幸運抽到百萬大獎，直說真的太不可思議了。

抽豪禮加碼活動昨晚10時首度抽出最大獎、市價達165萬的特斯拉電動車，經發局長廖泰翔特別趕在第一時間親自打電話給得獎者，不過當事人並未接電話。今早再度致電，得獎人陳小姐接起電話得知時，當場驚訝說：「天啊！真的太不可思議了！太幸運了！」連忙跟局長廖泰翔表達謝意，掛電話前還興奮到驚聲尖叫。

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▲▼高雄送出首部百萬特斯拉，經發局長廖泰翔親自打電話給得獎者。（圖／高雄市經發局提供）

家住高雄楠梓的陳小姐說，表示，自己和兩個小孩的振興券都使用台灣PAY數位綁定，先生則是使用紙本，看好數位綁定加碼高雄券大利多，擔心額度用完，所以早在開跑第二天10月9日就到百貨買家具，一次把三人分振興券用完，由於還有抽中好食券，擔心未能一次扣足一萬五，才又加碼到藥妝店消費1,017元，笑說就是靠這張刺激消費的發票抽中百萬特斯拉，真的超幸運。

陳小姐表示，三份數位綁定的數位振興券都已消費完畢，也已接到通知完成審核，確認都在高雄消費，已可以去登錄領取三份高雄券，到時候領到3,000元高雄券，面額50元很好用，又可以全家到處消費吃東西。她開心表示，原本就有考慮等時機更成熟要換電動車，沒想到開振興券賺高雄券還幸運抽中電動車。

高雄開就賺活動規劃高雄券及商圈夜市券，同步對接中央振興五倍券，推出以來帶動百貨、餐飲業績成長二至三成，截至昨晚9時，累積登錄發票金額達18.3億元、抽獎序號高達611萬組。

▲除特斯拉電動車，昨晚也首度抽出兩台PS 5遊戲主機。（圖／高雄市經發局提供）

除特斯拉電動車，昨晚也首度抽出兩台PS 5遊戲主機，得主林先生開心分享說，「高雄券很好用啊！」表示是在百貨消費換到高雄券，後來多花在早餐店、超商和小吃等飲食上，認為高市府振興活動很好，已把高雄券都花完了。

昨抽到iPhone13的黃先生，也是在百貨消費換到高雄券後登錄中獎，他說高市府的振興活動蠻好的，雖然已幸運抽到手機，但他仍未放棄說，「等下個月要抽到特斯拉！」已登錄多張高雄券以及一般消費發票。