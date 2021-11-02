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「打疫苗享塔位」詐3千萬！27歲頭目拿人棺材本　買千萬超跑炫富

▲刑事局破獲竹聯幫青堂徐姓男子經營靈骨塔詐騙、查扣BMW I8頂規超跑及現金495萬元 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局破獲竹聯幫青堂徐姓男子經營靈骨塔詐騙、查扣BMW I8頂規超跑及現金495萬元 。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

刑事局偵七大隊宣布偵破靈骨塔詐騙集團，該集團以假投資靈骨塔詐騙話術「打疫苗、就享塔位優惠」散發廣告傳單，被害人以此手法吸引退休銀髮組投資，吸金逾新台幣3千萬元，該集團主嫌徐姓男子（27歲）以此手法賺得盆滿缽滿、數年前斥資1千餘萬購買與電影「不可能的任務4：鬼影行動」中同款的BMW頂規I8油電超跑，並經心花大錢包膜養車，但遭檢警認定是為犯罪所得查扣。

▲刑事局破獲竹聯幫青堂徐姓男子經營靈骨塔詐騙、查扣BMW I8頂規超跑及現金495萬元 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局破獲竹聯幫青堂徐姓男子經營靈骨塔詐騙、行動共逮捕13人。（圖／記者張君豪翻攝）

警方指出，徐男利用「打疫苗，就享塔位優惠」廣告傳單，成功吸引不少退休族詢問，並利用電話行銷，業務登門拜訪方式推銷，其中一名上班組退休的被害人被騙光戶頭內300萬元積蓄，本案年齡最高的被害人高達80歲，同樣也因諮詢購買靈骨塔優惠，被騙光200萬元棺材本。

▲刑事局破獲竹聯幫青堂徐姓男子經營靈骨塔詐騙、查扣BMW I8頂規超跑及現金495萬元 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局破獲竹聯幫青堂徐姓男子經營靈骨塔詐騙、查扣BMW I8頂規超跑及現金495萬元 。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局偵七大隊第二隊鞏固被害人指證後，會同新北市海山、金山、蘆洲、林口警分局成立專案小組、報請台北地檢署檢察官顏伯融指揮偵辦，警方10月26日同步搜索徐男位於新北板橋、蘆洲、中和區的禮儀公司辦公室及住家，逮捕13名集團成員，其中包含有竹聯幫青堂身分的徐姓主嫌。

並當場查扣新臺幣495萬元現金、BMW i8頂規千萬超跑1台、「打疫苗享塔位優惠」廣告傳單、大批被害人名冊、塔位權狀、塔位銷售文件、公司規章、教戰手冊、骨灰罈、公司印章、被害人印章等贓證物。

刑事局表示：該集團佯裝買家、聲稱購買靈骨塔可以節稅，或者可用未上市股票換購塔位等話術洗腦老人家，並讓業務穿西裝打領帶上門拜訪，並對老人家噓寒問暖獻殷勤，利用溫情攻勢讓不少退休族陷入錯誤判斷匯款購買，所幸警方及時收網，徐男詐騙所得現金、名車也將全部查扣拍賣、作為賠償被害人之用。

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