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前調查官盜賣1.68億毒品！妻助洗錢穿GUCCI鞋出庭：記不得了

▲前調查局航調處基隆站組長徐宿良勾結毒梟盜賣1.68億元毒品案，桃園地院法官1日傳喚其妻李翠萍說明，針對洗錢6個帳戶均稱「真的記不得了」。（資料照／翻攝自臉書）

▲前調查局航調處基隆站組長徐宿良勾結毒梟盜賣1.68億元毒品案，桃園地院法官1日傳喚其妻李翠萍說明，針對洗錢6個帳戶均稱「真的記不得了」。（資料照／翻攝自臉書）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園地院審理前調查局航業調查處基隆站緝毒組長徐宿良涉嫌盜賣1.68億元毒品案，1日傳喚徐妻李翠萍召開程序準備庭，法官針對檢方起訴之用來洗錢的6個帳戶進行釐清，李身穿一身黑出庭，腳上還穿著GUCCI名牌鞋仍不脫奢華，李在應訊時嚴詞否認洗錢，對於法官詢問帳戶內進出金額與流向，直說「真的記不得了」來避重就輕。

桃園檢方調查，在押的58歲的徐宿良於2015年6月至2019年11月間，利用職權勾結毒梟盜賣毒品，其中不法獲利高達1.68億元，徐與妻子58歲的李翠萍共同利用裡的3個帳戶、兒子的2個帳戶與李翠萍弟弟的1個帳戶，共查出購買3間房子、6輛車與大批高價手錶、首飾、名牌包等，後來還查出包括壽險、基金、保管箱等方式，透過洗錢方式轉移犯罪所得。

地院法官1日針對李翠萍涉嫌洗錢的6個帳戶逐一進行釐清，包括使用人與帳戶進出金額與流向等提出說明。李翠萍聲稱，起訴中所指6個帳戶，其中弟弟帳戶是他自己使用，她偶而匯錢給弟弟處理家務；她與兒子5個帳戶則都是徐宿良給的，但帳戶內存款金額都沒未超過20萬元，主要用來繳納日常生活用途等各種費用，這些年來帳戶前後進出總金額，李翠萍則直說，「真的記不得了」，但堅辭否認透過帳戶裡的錢購買房子、車子與首飾等物品。

法官另外詢問徐李購入的基金、房產、車輛與首飾等高價商品與資金來源、何時購入等細節。李翠萍辯稱，車子是徐以他的名字購買，並非起訴或外界所指同時間購買，其中4百餘萬元的賓士車，是將前一輛賣掉來換購下一輛車；至於購置房產部分，合議庭決定另開準備程序庭釐清其他包括扣押物品與清單等疑點。

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