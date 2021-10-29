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祖孫過斑馬線遭撞飛驚悚瞬間曝　轉彎車主大驚：A柱檔住沒看到

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市彭姓男子29日上午抱著2歲外孫女走在斑馬線上，卻遭左轉轎車迎面撞飛，肇事的張姓男子趕緊下車查看，並將倒地的女童與彭男扶起，所幸祖孫倆意識均清醒，中壢警方到場為雙方進行酒測，酒測值均為零，祖孫被送醫治療後所幸僅擦挫傷並無大礙，肇事原因仍在調查釐清中。

▲桃園市張姓男子29日上午開車行經中壢區福州二街轉彎時，疑似未注意到彭姓男子抱著2歲外孫女走在斑馬線上。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市張姓男子29日上午開車行經中壢區福州二街轉彎時，未注意到彭姓男子抱著2歲外孫女走在斑馬線上。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市張姓男子29日上午開車行經中壢區福州二街轉彎時，疑似未注意到彭姓男子抱著2歲外孫女走在斑馬線上並當場撞上。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲▼桃園市張姓男子29日上午開車行經中壢區福州二街轉彎時，未注意到彭姓男子抱著2歲外孫女走在斑馬線上並當場撞上。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警分局指出，29日上午9時27分許，42歲的張姓男子駕車行經中壢區福州二路，準備左轉往中園路方向行駛，疑似未看到前方有62歲彭姓男子抱著2歲外孫女過街，當場將祖孫撞飛，害2人彈飛後倒臥道路上，驚險畫面嚇壞路人，警方隨後趕到現場處理。

張男向警方辯稱，因被車輛A柱擋住視線，沒看到祖孫正走在斑馬線上，坦承自己確有疏失；警方請消防局救護人員到場，並為2人進行酒測，酒測值均為零。消防人員為彭男祖孫進行包紮，2人意識均清楚，但手腳處有擦挫傷，送醫治療後暫無大礙。

▲桃園市張姓男子29日上午開車行經中壢區福州二街轉彎時，疑似未注意到彭姓男子抱著2歲外孫女走在斑馬線上，當場將2人撞飛。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市張姓男子29日上午開車行經中壢區福州二街轉彎時，未注意到彭姓男子抱著2歲外孫女走在斑馬線上，當場將2人撞飛。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方事後調閱周邊民間監視器影像，初步認為張男轉彎時未禮讓行人先行釀禍，至於真正肇事原因仍需近一步調查釐清；警方呼籲用路人應重視行人路權避免視線死角釀禍，謹慎駕駛，以維護交通安全。

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