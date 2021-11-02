倍速羅得攜手花蓮紅葉國小　齊力守護太魯閣文化傳承

▲花蓮縣紅葉國小親子運動會熱鬧登場，徐榛蔚縣長、簡智隆縣議員與倍速羅得黃天德董事長等貴賓，現場與小朋友們歡樂合影。

圖、文／倍速羅得提供

花蓮縣萬榮鄉紅葉國小近年翻轉教育思惟，不囿於偏鄉匱乏，不盲目追求第一，重塑傳統文化課程，帶領孩子看見所處的美好土地與文化瑰寶，以作為獨一無二的部落後代，感到榮耀與自信。地熱能源開發商倍速羅得來自尊重多元文化價值的瑞典，因地熱發電計畫與紅葉部落結緣，深感認同校方以文化培育內在韌性的教育理念，於10月30日親子運動會活動中，黃天德董事長親自出席並捐贈10萬元教育基金，以實際行動支持文化紮根教育，展現深耕在地、與社區共好之心意，期望與學校、部落與地方政府共同合作，打造文化傳承平台，齊力守護太魯閣族歌謠樂舞與文化。

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▲倍速羅得公司捐贈教育基金，支持花蓮紅葉國小推展太魯閣紮根文化教育。

紮根傳統文化是一條漫漫長路，但在校方多年堅持努力下，不僅開創出特色多元教材，近年團隊也在各項鄉土歌謠競賽中，脫穎而出榮獲優等、特優佳績，也常受邀於各式重要活動中展演。紅葉國小陳月珠校長表示，「這幾年很感謝來自地方政府與企業各界對於學校的各項挹注，讓我們有機會將太魯閣族傳統樂器(木琴)、傳統古調、歌謠與舞蹈，逐步整合建立成為校本特色課程，帶領孩子認識家鄉與文化，也透過參與校外的表演與競賽，向外推廣部落文化的過程，進而對身為族人後代的自己，產生自信心與榮譽感，間接增進孩子對於平常生活周遭環境的關心，面對其他課程也提升學習熱忱，這就是我們希望為孩子建立的內在韌性與多元展能。」

座落群山間的花蓮縣紅葉村，為台灣少數富饒地熱能源潛力的區域，倍速羅得公司借鏡冰島、日本、美國的全球開發經驗與技術，於2019年來台設立之初，即選定花蓮紅葉作為第一個開發案場，期許與在地社區、政府與合作夥伴一同協力，打造花蓮第一座地熱發電廠，不僅提供穩定且乾淨的綠色能源，也期待串連在地的文化、觀光與經濟活動，帶動地方創生與發展，為未來世代創造更具韌性、多元、共好的生存環境。

▲花蓮縣紅葉國小親子運動會，貴賓由左至右，陳月珠校長、簡智隆縣議員、徐榛蔚縣長、與倍速羅得黃天德董事長。

倍速羅得公司董事長黃天德表示，「學校的理念與我們公司的使命願景不謀而合，學校是透過傳統文化教育，傳承並保存文化永續，而我們則是致力發展地熱再生能源，實現環境永續，長遠來說，都是希望為在地的家庭、社區與生態環境創造出「韌性」的力量。很感謝學校、部落與地方政府，給予我們參與的平台，實踐企業社會責任，也讓我們有機會向部落文化學習，未來也希望在文化、環境與綠能教育，能與學校有更多交流互動。」

在花蓮紅葉國小的運動場上，新一代孩子們的歌聲遼繞山谷，傳統母語歌謠引領我們真切感受部落的生命歷史與先人智慧，未來我們將持續與學校、部落與地方政府共同協力，齊力守護太魯閣族歌謠樂舞與文化傳承，一同為人文與環境永續貢獻心力。