　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

倍速羅得攜手花蓮紅葉國小　齊力守護太魯閣文化傳承

▲倍速羅得攜手花蓮紅葉國小　齊力守護太魯閣文化傳承。（圖／倍速羅得提供）

▲花蓮縣紅葉國小親子運動會熱鬧登場，徐榛蔚縣長、簡智隆縣議員與倍速羅得黃天德董事長等貴賓，現場與小朋友們歡樂合影。

圖、文／倍速羅得提供

花蓮縣萬榮鄉紅葉國小近年翻轉教育思惟，不囿於偏鄉匱乏，不盲目追求第一，重塑傳統文化課程，帶領孩子看見所處的美好土地與文化瑰寶，以作為獨一無二的部落後代，感到榮耀與自信。地熱能源開發商倍速羅得來自尊重多元文化價值的瑞典，因地熱發電計畫與紅葉部落結緣，深感認同校方以文化培育內在韌性的教育理念，於10月30日親子運動會活動中，黃天德董事長親自出席並捐贈10萬元教育基金，以實際行動支持文化紮根教育，展現深耕在地、與社區共好之心意，期望與學校、部落與地方政府共同合作，打造文化傳承平台，齊力守護太魯閣族歌謠樂舞與文化。

▲倍速羅得攜手花蓮紅葉國小　齊力守護太魯閣文化傳承。（圖／倍速羅得提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲倍速羅得公司捐贈教育基金，支持花蓮紅葉國小推展太魯閣紮根文化教育。

紮根傳統文化是一條漫漫長路，但在校方多年堅持努力下，不僅開創出特色多元教材，近年團隊也在各項鄉土歌謠競賽中，脫穎而出榮獲優等、特優佳績，也常受邀於各式重要活動中展演。紅葉國小陳月珠校長表示，「這幾年很感謝來自地方政府與企業各界對於學校的各項挹注，讓我們有機會將太魯閣族傳統樂器(木琴)、傳統古調、歌謠與舞蹈，逐步整合建立成為校本特色課程，帶領孩子認識家鄉與文化，也透過參與校外的表演與競賽，向外推廣部落文化的過程，進而對身為族人後代的自己，產生自信心與榮譽感，間接增進孩子對於平常生活周遭環境的關心，面對其他課程也提升學習熱忱，這就是我們希望為孩子建立的內在韌性與多元展能。」

座落群山間的花蓮縣紅葉村，為台灣少數富饒地熱能源潛力的區域，倍速羅得公司借鏡冰島、日本、美國的全球開發經驗與技術，於2019年來台設立之初，即選定花蓮紅葉作為第一個開發案場，期許與在地社區、政府與合作夥伴一同協力，打造花蓮第一座地熱發電廠，不僅提供穩定且乾淨的綠色能源，也期待串連在地的文化、觀光與經濟活動，帶動地方創生與發展，為未來世代創造更具韌性、多元、共好的生存環境。

▲倍速羅得攜手花蓮紅葉國小　齊力守護太魯閣文化傳承。（圖／倍速羅得提供）

▲花蓮縣紅葉國小親子運動會，貴賓由左至右，陳月珠校長、簡智隆縣議員、徐榛蔚縣長、與倍速羅得黃天德董事長。

倍速羅得公司董事長黃天德表示，「學校的理念與我們公司的使命願景不謀而合，學校是透過傳統文化教育，傳承並保存文化永續，而我們則是致力發展地熱再生能源，實現環境永續，長遠來說，都是希望為在地的家庭、社區與生態環境創造出「韌性」的力量。很感謝學校、部落與地方政府，給予我們參與的平台，實踐企業社會責任，也讓我們有機會向部落文化學習，未來也希望在文化、環境與綠能教育，能與學校有更多交流互動。」

在花蓮紅葉國小的運動場上，新一代孩子們的歌聲遼繞山谷，傳統母語歌謠引領我們真切感受部落的生命歷史與先人智慧，未來我們將持續與學校、部落與地方政府共同協力，齊力守護太魯閣族歌謠樂舞與文化傳承，一同為人文與環境永續貢獻心力。

►激殺1.8折！老爺酒店集團住宿券才2899元

ET快訊
「沒看過這麼高數值！」　男酒駕超標10倍無罪原因曝
好市多1飲品折價「有人爆買10盒↑」　網全看呆
LIVE／ET午間新聞：女嬰枉死　保母遭4男私刑畫面曝光
獨／20歲粗工遭虐殺！最後1嫌收押　阿姨淚曝殺機
台大AZ+莫德納混打試驗！28天最新結果曝
4組天選之人抽中3張券！「這組00」打破魔咒都拿超夯券
《2分之一強》天菜爆劈腿！「女大生為他墮胎」鬆口認了
35歲男KTV唱歌突倒下！「無呼吸心跳」急送醫
《英雄本色2》男星驚傳癌逝！　友悲痛揭噩耗
家樂福出售　徐旭東證實「遠東出價競標！」
觀光局宣布：國旅券再加碼！　免費爽住星級飯店

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

用5天嫌「iPhone 13耗電超快」　他找出背後兇手...官方也認了

Google魔王驗證「找出含平底鍋圖片」　她見九星圖傻了！答案驚呆

防疫鬆綁！今起在森林遊樂區空曠處活動　遊客可不佩戴口罩

挑戰今年首波大陸冷氣團！鋒面+冷空氣北部探14度　最冷時間點曝

倍速羅得攜手花蓮紅葉國小　齊力守護太魯閣文化傳承

車上一片紅！好市多一飲品折價「有人爆買10盒↑」　網評價兩極

台大AZ+莫德納混打試驗最新！張上淳揭28天後數據：間隔長效果較佳

全國最強！潮州「賽神蝦」6日登場　徵召巨無霸攻破紀錄

青少年該打BNT第2劑嗎？　專家示警台「心肌炎發生率」是美國2倍

無糖飲料不是真的無糖！消基會調查10件飲料都添加1到3種甜味劑

超勵志！23歲就買下新北1+1房 「薪水不到3萬月存2萬」網讚翻

李承鉉台上撫摸老婆戚薇..最後親下去！　彩排不敢摸..工作人員：你們是合法夫妻

東京地鐵驚傳揮刀縱火釀17傷！　乘客爬窗逃...小丑男微笑等被捕

長舌正妹「用口技」收服帥哥！ 嘴一張...男生瞪大眼、衣服秒脫

貨車突往右擠騎士險被「夾殺」他怒理論反被吼：騎那麼快幹嘛

圓父親遺願女兒心碎海邊灑骨灰 詭異大風一吹...爸爸被她吃下肚

走錯路！轎車左轉道「直接煞停」　貨車為閃避衝分隔島...撞斷燈桿

聽話喵看到嬰兒秒收尾巴！　爸喊「借他玩」放下變逗孩棒

海巡隊員泳池尾隨女生進更衣室　手機偷拍洗澡一露餡秒騎車逃離

20211030懷舊廣告大會考！大麥克加了什麼？　聽「林志玲嗲聲」眾人暴動：傳給我♥

用5天嫌「iPhone 13耗電超快」　他找出背後兇手...官方也認了

Google魔王驗證「找出含平底鍋圖片」　她見九星圖傻了！答案驚呆

防疫鬆綁！今起在森林遊樂區空曠處活動　遊客可不佩戴口罩

挑戰今年首波大陸冷氣團！鋒面+冷空氣北部探14度　最冷時間點曝

倍速羅得攜手花蓮紅葉國小　齊力守護太魯閣文化傳承

車上一片紅！好市多一飲品折價「有人爆買10盒↑」　網評價兩極

台大AZ+莫德納混打試驗最新！張上淳揭28天後數據：間隔長效果較佳

全國最強！潮州「賽神蝦」6日登場　徵召巨無霸攻破紀錄

青少年該打BNT第2劑嗎？　專家示警台「心肌炎發生率」是美國2倍

無糖飲料不是真的無糖！消基會調查10件飲料都添加1到3種甜味劑

迪羅臣聯手拉文轟63分　公牛19分大逆轉綠衫軍！6勝1敗登東區首位

用5天嫌「iPhone 13耗電超快」　他找出背後兇手...官方也認了

結伴桃園山區釣魚1人落水　2小時後救上岸家屬忍痛放棄急救

Google魔王驗證「找出含平底鍋圖片」　她見九星圖傻了！答案驚呆

防疫鬆綁！今起在森林遊樂區空曠處活動　遊客可不佩戴口罩

大專女壘／北市大「小大一」壓師大　稀有左投李旻玹有未來性

珠寶商11.8億買礁溪飯店　登在地近10年最貴交易

快訊／揚言買汽油「衝台北市政府」　 警鎖定中山區1男子涉案

歐洲議會代表團訪台？　外交部：台歐盟關係持續深化

亓樂義／防共軍奪東沙　台美軍事協作迫在眉睫

生活熱門新聞

最後一組國旅券中獎號碼出爐！　60萬幸運兒擁千元

國旅券60萬份今最後一抽　身分證末碼相同爽拿千元

BMW駕駛開錯車門　6千人笑：畢生榮耀

暖爸約兒老師泡溫泉！激情啪啪下場慘了

政府打房「打到房價突暴漲」！　鄉民看1數據噴淚了

睡前滑A片驚見「本土區」12部老婆作品

「骨灰罈紅茶」換新色　網笑：更莊嚴了

排隊名店「車違停」爆炸多！開3千多張罰單

父驟逝她接手瀕倒老廠　千金逆轉勝

女客「陽明山泡裸湯」竟有男員工闖入　櫃台回應網友全喊告

World Gym宣布「不再提供毛巾」！即起30天內可無條件解約

今起KTV、健身房免戴口罩了！「13項最新鬆綁措施」一次看

國旅券加碼好康！100份住宿券大放送

熱褲妹「美胸狂晃」79秒影片曝　鄉民暴動

更多熱門

相關新聞

純情男電話追妹「聽到怪聲」　竟是女生慘遭性侵

純情男電話追妹「聽到怪聲」　竟是女生慘遭性侵

北部一名任姓男子2018年熱烈追求年輕女網友，每天都打電話和對方聊天。同年11月某天早上，他打電話噓寒問暖，怎料女生正遭房東蹂躪，接通後僅只有幾聲哭泣，隨即掛斷。當下任男感覺事態不對勁，接連狂打數通，叫女方開視訊、不要掛電話，但一開竟驚見房東正在性侵女子，讓他急得立刻報案。

排隊名店「車違停」爆炸多！開3千多張罰單

排隊名店「車違停」爆炸多！開3千多張罰單

電話撩妹聽到「爆哭聲」！她慘遭性侵…追求男急報警

電話撩妹聽到「爆哭聲」！她慘遭性侵…追求男急報警

李來希不爽2支雞腿508元！　陳吉仲這樣說

李來希不爽2支雞腿508元！　陳吉仲這樣說

10遊客輪坐象龜聊天　飼養員看哭

10遊客輪坐象龜聊天　飼養員看哭

關鍵字：

倍速羅得花蓮紅葉國小太魯閣文化社會企業

讀者迴響

熱門新聞

最後一組國旅券中獎號碼出爐！　60萬幸運兒擁千元

男星「心臟病突發驟逝」享年59歲　好友悲痛送別

國旅券60萬份今最後一抽　身分證末碼相同爽拿千元

許維恩被抓包「車上私會嫩弟」…2人關係曝光！

台灣嫩妹「杜拜淘金」淪禁臠！　為了20萬險葬身沙漠

台男偶像爆「睡老闆」　被抓包扯：圈內習慣多人

熬過50次化療…余苑綺罹直腸癌「氣色變了」曬近況

「統一後台灣省買房怎麼選？」　他點名這城市

BMW駕駛開錯車門　6千人笑：畢生榮耀

身分證3個2免費吃牛排！證件優惠包

暖爸約兒老師泡溫泉！激情啪啪下場慘了

記者洩金宣虎近況「完全放棄演藝生命」

歐弟前妻爆新歡「帶陳昊森回家過夜」

政府打房「打到房價突暴漲」！　鄉民看1數據噴淚了

身分證「對中3數字」11元喝手搖杯

更多

最夯影音

更多
超勵志！23歲就買下新北1+1房 「薪水不到3萬月存2萬」網讚翻

超勵志！23歲就買下新北1+1房 「薪水不到3萬月存2萬」網讚翻
李承鉉台上撫摸老婆戚薇..最後親下去！　彩排不敢摸..工作人員：你們是合法夫妻

李承鉉台上撫摸老婆戚薇..最後親下去！　彩排不敢摸..工作人員：你們是合法夫妻

東京地鐵驚傳揮刀縱火釀17傷！　乘客爬窗逃...小丑男微笑等被捕

東京地鐵驚傳揮刀縱火釀17傷！　乘客爬窗逃...小丑男微笑等被捕

長舌正妹「用口技」收服帥哥！ 嘴一張...男生瞪大眼、衣服秒脫

長舌正妹「用口技」收服帥哥！ 嘴一張...男生瞪大眼、衣服秒脫

貨車突往右擠騎士險被「夾殺」他怒理論反被吼：騎那麼快幹嘛

貨車突往右擠騎士險被「夾殺」他怒理論反被吼：騎那麼快幹嘛

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面