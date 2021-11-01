李來希不爽2支雞腿508元！　陳吉仲：殺一頭豬成本1100元

▲陳吉仲說，殺一頭豬成本要1100元。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

全國公務人員協會前理事長李來希10月30日到花蓮傳統市場，購買2支土雞腿，結果要價508元，讓他忍不住驚呼「是搶錢嗎」。根據統計近來民眾對物價上漲也非常有感，農產品部分是不是也會慢慢漲價？農委會主委陳吉仲今（1日）掛保證表示，目前價格都非常穩定，而殺一頭豬成本就要1100元。

陳吉仲先以殺一頭豬舉例，以拍賣一頭豬7500元來看，批發到消費地都有固定行情，一頭豬要屠宰、冷鏈、運送，手續費要1100元，因為要殺必須去皮毛、分切等，再加上到盤商才會導致每公斤75元批發價，到不同位肉100多至200多元不等，這些計算方法都是固定的從來沒變過，土雞也是一樣。

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立法院經濟委員會今審查111年度中央政府總預算案關於農委會及所屬單位預算，面對物價上漲，陳吉仲會前提到，其實從去年新冠肺炎疫情爆發，行政院長蘇貞昌就要求農委會「穩定供應國內消費者農產品」，因此幾乎每個月都在盤點。

陳吉仲接著說，有關通膨對農產品價格影響，以米的價格為例「非常穩定」，現在進入冬天，蔬菜盛產期也沒問題，「比較關心的是畜產跟漁產」，豬肉都在綠燈區，現在批發價格7500元上下，肉雞、土雞批發市場過去這一個月也很穩定， 雞蛋也是。