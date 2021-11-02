排隊名店「車輛違停」爆炸多！開3000多張罰單　在地人看傻

▲花蓮名店「公正包子」時常湧現排隊人潮。（圖／翻攝自Google Maps）



記者曾羿翔／綜合報導



花蓮排隊名店「公正包子」常有觀光客光顧，假日更是人潮湧現，不過周邊的車輛違停卻也造成車流塞爆的亂象。花蓮縣警方從今年5月在中山路7處熱點設立科技執法設備，截至10月底已開出7153張罰單，其中公正包子前就被取締了3125件，占總取締件數43.68%。

根據中央社的報導，花蓮縣警方科技執法從今年5月15日啟用，依據統計數字顯示，截至10月25日為止，中山路沿線5個路口科技執法總取締件數共有7153件，被開單的違規民眾達近6成（59.28%）、共3116件為外縣市車牌，而本地車則有2140件（40.72%）被開罰。

值得注意的是，在7153件違規中，公正包子前就取締共3125件，占了四成多。據了解，中山、公正路口經常可看到許多遊客違規停車，就是為了下車去買包子，結果造成後方車流回堵。縣長徐榛蔚1日指出，在科技執法實施後，中山路交通事故數與去年同時段相比，件數從147件減到89件，降幅約39.5%，可看出科技執法效果有成。

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排隊名店「公正包子」的滿滿人潮日前也引來網友發問「為何能夠那麼有名？」發文引起許多網友熱議，不少人認為「便宜」是最關鍵的原因，也有人表示「永和豆漿等級」、「台北俗覺得好吃」、「包子店買蒸餃，蒸餃店買包子才是內行人的吃法」。



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