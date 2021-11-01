「核四廠2014年至今1度電都沒發」　蔡壁如：跟缺電有什麼關係？

▲民眾黨立委蔡壁如。（圖／台灣民眾黨彰化縣黨部提供）



記者杜冠霖／台北報導

1218公投戰況激烈，各政黨都已擬定公投路線及策略，針對重啟核四公投提案者指出，不重啟核四會缺電的說法，民眾黨立委蔡壁如表示，台灣必須跳脫跳電就蓋電廠的舊思維，且核四廠2014年封存至今，一度電都沒發，「跟缺電有甚麼關係？」

蔡壁如指出，自己到苗栗為民眾黨「兩好兩壞」的公投立場作街頭宣講，有鄉親問：過去幾個月台灣都缺電了，為什麼不要天然氣第三接收站、都缺電了，為什麼反對重啟核四，「原來，鄉親把今年513、517全台大停電、727核二廠跳機，簡單的劃分成因為缺電了。」

蔡壁如表示，為什麼鄉親們會有這樣的誤解？明明經濟部在513及517兩次大停電滿3個月的時間之後，也就是今年的8月27日提出調查報告，「包括727的核二廠跳機事件，都是人為疏失。」

根據經濟部報告指出，513是測試人員誤操作開關造成接地事故，引發興達電廠跳機及通霄電廠降載，517是發電機組大修排程調整失當；727則是因為核二廠機控室值班人員的椅子，觸碰壓克力保護罩。

蔡壁如指出，513的全台大停電是因為「一根胖手指」、727的核二廠跳機是因為「一張神奇的椅子」，如此荒謬的停電原因，完全凸顯出台電內部嚴重的管理疏失，「執政黨卻外宣為用電吃緊，引發民眾恐慌！」

對於民進黨支持三接、國民黨支持重啟核四，蔡壁如表示，民眾黨沒有反對三接，是反對選址錯誤，三接有更好的地點：台北港，核四廠位於新北市貢寮區龍門里，又稱「龍門電廠」，「2014年封存至今，一度電都沒發，跟缺電有甚麼關係？」

對於國內用電，蔡壁如指出，目前國際趨勢是：需求管理，透過價格機制，引導用戶轉移用電。台灣必須跳脫：跳電就蓋電廠的舊思維。台灣一年只有200小時尖峰用電，只佔2%，重點是怎麼把這200小時，轉移到其他時段，因此民眾黨主張：儲能系統，智慧電網，達到削峰填谷。

蔡壁如表示，公投是民眾意見最直接的表達方式，不是選人、也不是選黨，不應該被操作成統、獨的意識型態，「民眾黨的立場是捍衛民眾的健康和生態的永續，所以我們護藻礁、反萊豬！」