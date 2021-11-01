快訊／國民黨夜宿凱道49天碰到程咬金　路跑、文化局已申請4天路權





▲國民黨台北市議員羅智強發起夜宿凱道49天。（圖／記者李毓康攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

四大公投將於12月18日登場，國民黨副秘書長、台北市議員羅智強於10月30日起展開夜宿凱道49天行動，預計每天都會邀請神秘嘉賓一同參與，引起許多粉絲熱議。不過，由於凱道11月14日有路跑活動，11月20日至22日北市文化局也有相關活動，國民黨夜宿行程遇到難關，對此羅智強回應，以凱道為主，但不以凱道為限，假日可至外縣市進行宣傳行動。

國民黨為宣傳四大公投，由羅智強於10月30日起展開夜宿凱道49天，第一夜找來立委蔣萬安、洪孟楷、台北市議員徐巧芯等人到場聲援，10月31日碰到萬聖節，便邀請中廣董事長趙少康、台北市議員游淑慧一同Cosplay《魷魚遊戲》，在凱道大玩123木頭人；而羅智強也透露，11月1日晚上的神秘來賓為前國民黨主席江啟臣。

不過，國民黨的夜宿凱道49天恐被迫中斷，台北市工務局配合科長曹美惠1日接受《東森新媒體ETtoday》訪問時表示，11月份部分，新工處已核准1日至16日的路權，申請人可到警察局中正一分局申請集會遊行准駁權，但其中14日已保留給財政部主辦、北市體育局協辦的「財政部110年統一發票路跑活動」。

曹美惠指出，另17日至19日、23日至28日也有人申請凱道路權，目前新工處正在核准當中，但新工處無法確定申請人為何，且其中20日至22日為北市府文化局保留活動；而12月路權目前因時間關係，尚無法申請。

11月14日、20日至22日都相繼有活動於凱道舉辦，意味著羅智強的夜宿行程恐被中斷。對此，羅智強1日接受《東森新媒體ETtoday》訪問時表示，夜宿行程不會被中斷，一開始就有主張「以凱道為主、不以凱道為限」，就算沒有凱道，也還有自由廣場等場地，由於凱道週六、日活動較多，所以傾向週末到外縣市宣傳公投。