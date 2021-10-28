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雲林「紅衣大女孩」獲獎遭質疑！縣府公布拍攝地點：確實在境內

▲▼紅衣大女孩銀牌獎。（圖／翻攝臉書／2021我愛雲林之美）

▲紅衣大女孩獲得銀牌獎，引起網路討論。（圖／翻攝臉書／2021我愛雲林之美）

記者柯振中／綜合報導

雲林縣府規劃無人機空拍大賽，其中社會組銀牌獎的照片為《紅衣大女孩》，照片曝光以後，引起了許多討論。對此，雲林縣府計畫處說明，每張照片皆有GPS、機款等資料，提供判斷是否為雲林所攝的照片，並公開地點。

《紅衣大女孩》獲得此次大賽社會組的銀牌獎，作者可得1萬8,000元獎金，不過地點、拍攝手法等，都引起熱烈討論。

不少網友留言質疑，是不是作者的後台硬，才有辦法得獎，且從照片上來看，就算覺得地點很美，想去也找不到地方，根本不曉得是否在雲林。

▼許多網友質疑，不曉得紅衣大女孩的拍攝地點是否在雲林。（圖／翻攝自Facebook／2021我愛雲林之美）

▲「我愛雲林之美空拍攝影大賽」比賽結果今日揭曉，社會組銀牌獎作品引發網友熱議，一名攝影師留言指「真是神奇」，也有網友留言「後台真硬」。（圖／翻攝自Facebook／我愛雲林之美空拍攝影大賽）

對此，雲林縣府計畫處回應，此次大賽有3名專業評審，且都不是公部門的人，也不認識攝影的作者，評分也是依照專業來進行評判的。

此外，計畫處也說明，參賽者每張作品都有附上GPS、機款、拍攝光圈快門、高度等原始資訊，提供判斷拍攝照片是否在雲林，此次的大賽就如同一般的攝影大賽，著重攝影、取景的排版、比例與意境，攝影地點為何，並非賽事的宗旨。

而依據縣府的資訊，該張照片的拍攝地點位在雲林縣斗南鎮的西伯里，在里內的一處農田所拍攝，因此符合參賽資格。

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雲林「紅衣大女孩」獲獎遭質疑！縣府公布拍攝地點

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