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台南科學園區建廠工程大車頻出入　善警動員取締砂石車

▲台南科學園區多家廠商持續推動建廠計畫，砂石車等大型車輛及重型動力機械頻繁進出善化、新市及安定周邊，善化分局動員警力加強取締違規。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南科學園區多家廠商持續推動建廠計畫，砂石車等大型車輛及重型動力機械頻繁進出善化、新市及安定周邊，善化分局動員警力加強取締違規。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南科學園區蓬勃發展，多家廠商持續推動建廠計畫，惟砂石車等大型車輛及重型動力機械頻繁進出善化、新市及安定周邊，對當地居民的交通安全產生衝擊，2021年迄今總計取締大型車超載5件、超速53件、其他各式違規446件，惟大型車輛肇事仍發生2件、造成2人死亡之憾事。

▲台南科學園區多家廠商持續推動建廠計畫，砂石車等大型車輛及重型動力機械頻繁進出善化、新市及安定周邊，善化分局動員警力加強取締違規。（圖／記者林悅翻攝，下同）

有鑑於此，善化分局1日起，加強砂石車等大型車輛違規取締強度，於大型車頻繁出入路段（市178線沿線、善化區光復等），加強稽查取締，併配合交通警察大隊同步設置「移動式活動地磅」，讓大型車超載無所遁形，除違規超載外，重點取締項目包含超速、闖紅燈及未依規定申請路權（含行駛禁行路線）等項目，利用具高機動性的「移動式地磅」，在大車經過的熱門路段機動盤查，駕駛如果不配合過磅，將以道路交通管理處罰條例第29-2條處罰9萬元。

▲台南科學園區多家廠商持續推動建廠計畫，砂石車等大型車輛及重型動力機械頻繁進出善化、新市及安定周邊，善化分局動員警力加強取締違規。（圖／記者林悅翻攝，下同）

善化警分局長歐祖明表示，大型車違規易衍生危害並造成重大傷亡，尤其超載會使車輛處於超負荷狀態，導致車輛的制動和操作等安全性能迅速下降，還可能導致輪胎負荷過重而引發爆胎、突然偏駛、側翻等；另外也呼籲業者及司機自律守法勿心存僥倖，應依核准時段、路段通行，注意內輪差及視野死角，共同防制事故發生，以保護每位用路人安全。

▲台南科學園區多家廠商持續推動建廠計畫，砂石車等大型車輛及重型動力機械頻繁進出善化、新市及安定周邊，善化分局動員警力加強取締違規。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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