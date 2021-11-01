台南議會觀察聯盟　辦第五次定期會優質議員頒獎

▲台南議會觀察聯盟1日上午在台南市議會永華議事廳大門，舉辦第五次定期會的優質議員頒獎典禮，共計22位議員獲獎。（圖／記者林悅翻攝）





記者林悅／台南報導

台南議會觀察聯盟1日上午在台南市議會永華議事廳大門，舉辦第五次定期會的優質議員頒獎典禮，此次優質議員民進黨議員佔15位、國民黨議員3位、無黨籍議員3位、時代力量議員1位，共計22位。



第五次定期會評鑑召集人暨成大學代會議長高慕軒表示，很開心能看到台南市議會顯著的成長，由於第四會期沒有選出優質議員，單就第五會期與第三會期的表現進行比較，優質議員人數成長約7成，多了不少新面孔。盼望優質議員們可以繼續維持表現水準，持續推動台南市議會的進步、改變。

高慕軒表示，現在第六會期正在進行當中，先前發生了總預算審查時清點人數不足導致散會的憾事，這邊也期望議員們好好振作，將自己的工作職責守好，不要辜負市民的支持，讓台南的公共服務與建設因此受到拖延。



第五次定期會評鑑研究員暨成大學代會市政議題研究中心召集人邱胤瑋表示：

這是台南議會觀察聯盟開始評鑑以來的第二次頒獎典禮，除了各位議員的到場支持，也時常能在街邊巷間的看板，看到優質議員們將台南議會觀察聯盟的肯定作為亮點，身為聯盟的研究員深感欣慰。

在第五會期的觀察中，可以明確看到各位議員的質詢率與出席率有長足的進步，也因此這次評鑑的平均分數以及優秀議員都創新高，而在第六會期將會加入更多關於質詢內容的評分指標，期盼能夠在重要的預算會期達到監督觀察的效果。

面對議員以及各位前輩的批評指教，我們會持續改進，以客觀、公正的評比，為台南地方民主帶來正向、前進的力量！



台南議會觀察聯盟公布了第五次定期會的議員評鑑結果，本次定期會因疫情因素，公開的活動大幅減少，多數議員比起其他的會期更專注於議會事務，因此實際出席率較於前兩次會期大幅提升。



此次優質議員：Ingay Tali、蔡旺詮、蔡筱薇、李宗翰、李啓維、沈家鳳、呂維胤、郭鴻儀、沈震東、林美燕、陳怡珍、鄭佳欣、陳秋宏、李偉智、杜素吟、林易瑩、蔡育輝、陳碧玉、陳秋萍、許又仁、王家貞、蔡蘇秋金等22人。