抨擊台南議會觀察聯盟評比不公　藍軍蔡育輝、王家貞拒絕領獎

▲國民當議員蔡育輝拿海報，抨擊台南議會觀察聯盟評鑑不公，他拒絕出席領獎。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

監督制衡是民主政治的精神 ，台南市議員蔡育輝1日舉著「小塔綠班評比不公、蔡育輝拒絕領獎」海報，批評台南議會觀察聯盟係立場整個偏頗民進黨的團體，評比優質議員標準居然只看在議事場發言次數和提案次數，完全無視在野國民黨團1年發200多則新聞監督執政的民進黨，並全心服務鄉親陳情案件的努力。

蔡育輝指出，台南議會觀察聯盟設計這種讓民進黨議員投機不擇手段得分的評比，只是為了讓民進黨贏得選舉，他不齒這項不公的評比，他跟王家貞議員都拒絕出席該團體優質議員的頒獎。



蔡育輝怒說，他跟王家貞都被台南議會觀察聯盟評比為優質議員，若這個監督議員問政的團體評比公正客觀，他會很開心，但事實這個團體根本是「小塔綠班」，是民進黨側翼組織，這個評比議員的組織宣布優質議員名單那天，3位參與民進黨初選者居然站在旁邊，那個場合到底是宣布優質議員名單，還是民進黨初選參與者推薦大會？所以，看到名單結果國民黨只3位被列為優質議員，更是深深了解到雙方間的關係。

蔡育輝表示，議員的職責就是為民喉舌監督市政，當然歡迎任何公正單位監督肯定議員，台南市議會優質議員很多，穎艾達利就是一位有質有量又準時不早退，問政用心的好議員，但看到台南議會觀察聯盟選出的優質名單，有很多質詢質感不佳、猛發言內容卻空洞的民進黨議員卻獲獎，重量不重質真讓認真的議員們傻眼。

蔡育輝更說，台南議會觀察聯盟訂出的評比方式，讓某議員開班授課，教導他們政黨議員如何拿分進階優質議員，為了搶發言分數滿分，早上全不出席、下午二、三時以後出席，適時按鈴發言，一次講足拿滿分，更投機的是共用時間發言搶分數、議員問政到此投機取巧、走火入魔程度，選民都搖頭，為了打擊再野黨，台南議會觀察聯盟評比重量不重質，又毫不忌諱的讓民進黨參加初選的3位參與者，出席公布優質議員名單的記者會上，目的更在鞏固民進黨議長選局，這種跟民進黨關係緊密的側翼，完全失掉監督評比功能，領獎也沒任何榮耀，故放棄出席。