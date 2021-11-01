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台南離奇死亡車禍　男駕車撞自來水孔...未熄火人已氣絕！

▲台南台南市玉井區台20線29k處，近中午被人發現有1部自小貨車疑自撞路旁自來水孔設施，車未熄火但駕駛人已氣絕多時。（圖／民眾提供，下同）

▲台南台南市玉井區台20線29k處，近中午被人發現有1部自小貨車疑自撞路旁自來水孔設施，車未熄火但駕駛人已氣絕多時。（圖／民眾提供，下同）

記者林悅／台南報導

台南台南市玉井區台20線29k處，1日近中午11時37分許，被人發現有1部自小貨車疑自撞路旁自來水孔設施，台南市消防局據報派員前往救援，發現車未熄火，但車上駕駛人已氣絕多時，台南市警玉井分局據報派員到場勘查蒐證，初步研判車禍發生疑為31日晚上，警方目前已報請檢察官相驗，查明真正死因中。

▲台南台南市玉井區台20線29k處，近中午被人發現有1部自小貨車疑自撞路旁自來水孔設施，車未熄火但駕駛人已氣絕多時。（圖／民眾提供，下同）

台南市消防局119勤務中心於1日近中午11時37分許據報，台南市玉井區台20線29k處有車禍需救護，119馬上出動 左鎮分隊、玉井分隊人車前往救援。惟消防人員到場發現，有1部自小貨車疑自撞路旁自來水孔設施，引擎未熄火，前車頭嚴重毀損，有1名駕駛人在車上，經評估駕駛人已無生命徵象，且身體已僵硬，顯示已死亡多時，消防人員將死者移出事故車輛，交由台南市警玉井分局員警處理，警方已完成勘查測繪蒐證。

▲台南台南市玉井區台20線29k處，近中午被人發現有1部自小貨車疑自撞路旁自來水孔設施，車未熄火但駕駛人已氣絕多時。（圖／民眾提供，下同）

警方初步調查，報案人為路過民眾，係案發時發現有車禍案件才報案，報案人並未目擊事故發生，警方研判車禍發生可能在31日深夜或1日凌晨，只是直到報案人路過發現才報案，經查死者為家住玉井的58歲黃姓男子，目前真正肇事原因及死因，已由警方報請檢察官相驗，進一步調查釐清中。

▲台南台南市玉井區台20線29k處，近中午被人發現有1部自小貨車疑自撞路旁自來水孔設施，車未熄火但駕駛人已氣絕多時。（圖／民眾提供，下同）

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