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柯文哲推2050淨零排放入法　林亮君批「拿舊有目標」：騙局升級更大騙局

▲台北市長柯文哲前往議會進行施政報告。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長柯文哲。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲31日於臉書宣布，北市推出「2050淨零排放路徑」，包括智慧零碳建築、綠運輸低碳交通、全循環零廢棄等項目，「有目標、有策略的提出減碳的政策方針。」不過台北市議員林亮君質疑，市府減碳目標加倍，卻大量使用舊有的目標值，或者訂定非常寬鬆的目標期限，質疑這是柯文哲的「騙局升級成更大的騙局」。

柯文哲31日在臉書表示，如果放任地球暖化，將衝擊到人類的生活環境與經濟穩定，氣候危機已是倒數計時中的定時炸彈，今天台北市進一步推出「2050淨零排放路徑」，有目標、有策略的提出減碳的政策方針。

柯文哲提及，在「智慧零碳建築」部分，推動建築能效的揭露、管制，採由公而私原則，從社宅、TOD／EOD發展區、公共工程開始，引領示範零碳建築，目標是在2040年新建築及公有建築應達最高能效要求、2050年應符合零碳建築規範。

柯文哲指出，「綠運輸低碳交通」部分，2030年要貫通首都捷運環狀線，市區公車、公務機車全面電動化，導入氫能車示範運行；2040年開始劃設低碳交通區，2050年綠運輸比率達80%，私人運具95%電動化。

至於「全循環零廢棄」，柯文哲說，2030年全面禁用一次性餐具，全面建置循環容器，垃圾焚化爐轉型為綠能發電廠，並整合廚餘、焚化灰渣等處理設施成為綠能循環園區；2040年導入碳捕捉、利用封存技術，進一步深化減碳。

最後，柯文哲強調，除了各局處研擬淨零路徑的行動計畫，也開始制定「台北市因應氣候變遷碳中和管理自治條例」草案，將2050淨零目標及路徑入法，作為台北市長期脫碳的規範方針，會在公民參與後，於下會期前送請市議會審議。

▲▼柯文哲推出「2050淨零排放路徑」。（圖／翻攝自柯文哲臉書粉專）

▲柯文哲推出「2050淨零排放路徑」。（圖／翻攝自柯文哲臉書粉專）

不過，台北市議員林亮君31日傍晚表示，柯文哲所謂的路徑規劃，只有環保局含2頁附件的新聞稿，以及送到議會不及10頁的報告，相較2020年以「2050碳排減半」為基準發布的「能源台北」、「循環台北」兩本白皮書，政策內容更為粗糙，指引功能更低。

林亮君指出，北市碳排最主要來源是電力排放，根據2019年台北市溫室氣體排放量分析報告，住商部門佔台北市電力耗用93％之高，住商部門電力使用產生之碳排，佔北市整體碳排65%以上；換言之，住商部門減碳最重要的工作就是降低電力排放係數以及節電，前者有賴中央與台電的努力，後者則是北市可以自己努力的目標，但是「2050淨零排放路徑」中的住商部門部份，卻沒有任何節電目標。

林亮君表示，內政部建築研究所業已完成「建築能效標示制度」研究，並在今年1月納入綠建築標章申請作業要點中，建築能效標示推動已經是進行式，北市卻只設定在10年內要求新建築、公共建築完成「能效盤查及標示揭露」，顯然過份消極。

林亮君提及，在無機動化與鼓勵大眾運輸方面，最重要的就是提昇綠運輸佔比，柯市府最早將綠運輸佔比70％達成時間設定在2020年，2018年之後改設定為2022年達成，今年又調整為2030年達成，「達成期限一延再延，等同將綠運輸佔比提昇無限延後。」

林亮君指出，柯文哲將「2030年新售新能源機車達35％」設為2050年淨零碳排路徑目標之一，但這個目標已經是中央在2019年時，以2050碳排減半前提下制定的「永續發展目標」之一，柯市府追求兩倍的政策效果，卻拿碳排減半的舊有政策目標濫竽充數，無異是緣木求魚。

林亮君認為，北市綠運輸市佔率長年在60%上下停滯，顯然綠運輸提昇工作已經進入瓶頸，市府本應進行徹底檢討，而非無限延後，而針對本市碳排最主要的來源「電力排放」，更不可能不設定任何節電目標。

最後，林亮君批評，柯市府喊出2050淨零碳排，政策手段卻沒有隨之加強，甚至還更加放水，令人不經要問，這是柯文哲的「騙局升級成更大的騙局」嗎？柯文哲既然做出承諾，就應該致力履行，提出更積極的政策作為、儘速完成相關立法，而不是把淨零碳排當作口號。自己賺取進步美譽，卻讓未來台北市民因為柯文哲的怠惰而受苦。

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