台北市區賓士高速撞警車再撞汽機車　駕駛：有抽K菸再上路

▲吳男疑毒駕賓士飆速，先撞警車再撞上路旁多輛汽機車，訊後遭警方移送。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

真是千鈞一髮！台北市中山區31日凌晨3時許發生一起民眾毒駕加速飆車、衝撞路旁多輛汽機車的肇事意外，地點就在台北市向來有「天下第一所」之稱的中山二派出所旁，當時中山警分局一輛警車正在該路段巡邏正在路口左轉，吳男（29歲）駕駛賓士C250鐵灰色轎車，以近百公里時速先撞上警方巡邏車左前輪拱，警員正準備迴轉查看，這輛賓士車毫無減速直接撞上民生東路、中山北路口路旁多輛汽機車，所幸該起意外無其他用路人遭波及。

▲吳男疑毒駕賓士飆速先撞警車再撞上路旁多輛汽機車，訊後遭警方移送。（圖／記者張君豪翻攝）

吳男撞車肇事後因車速過快、車上氣囊爆開，有輕微擦傷但意識清楚，警方出動鑑識人員封鎖現場採證，結果在車內駕駛座旁發現一沾有白色粉末吸管及卡片一張。

▲吳男疑毒駕賓士飆速先撞警車再撞上路旁多輛汽機車，訊後遭警方移送。（圖／記者張君豪翻攝）

警方懷疑吳男涉嫌吸毒駕車，吳辯稱前晚曾吸食含有K他命香菸後上路，才會精神不濟肇事，否認在車上施用毒品，警方對他說法存疑，警詢後暫依觸犯毒品危害防制條例移送台北地檢署偵辦，並將帶車上粉末毒品鑑定報告出爐後，追訴他毒駕飆車的公共危險罪責。

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