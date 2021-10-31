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北市市民高架貨車沿路掉20包水泥　沒通報就落跑！最重罰1萬8

記者張君豪／台北報導

今天中午台北市市民高架復興北路往西路段，有貨車散落大量水泥包造成車流回堵，轄區中山警方獲報後出動警力到場處理，警方清點發現該貨車散落約20包水泥在快速道路車道上，影響車流，警方到場立刻先徒手將這些水泥包搬運到路肩、並通知環保局人員前往清理，由於該貨車散落水泥包後未通報求助並逕行離開，將依違規製單舉發。

▲31日北市市民高架發生不明貨車掉落大批水泥包意外、警方到場排除並將依法開罰。（圖／記者張君豪翻攝）

▲31日北市市民高架發生不明貨車掉落大批水泥包意外、警方到場排除並將依法開罰。（圖／記者張君豪翻攝）

▲31日北市市民高架發生不明貨車掉落大批水泥包意外、警方到場排除並將依法開罰。（圖／記者張君豪翻攝）

▲31日北市市民高架發生不明貨車掉落大批水泥包意外、警方到場排除並將依法開罰。（圖／記者張君豪翻攝）

中山警方表示：載運水泥的貨車離譜行為，已經觸犯《道路交通管理處罰條例》第30條第1項第2款規定，所載貨物滲漏、飛散、脫落、掉落或氣味惡臭，將可處汽車駕駛人新台幣3千元以上1萬8千元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行。

警方說：如果水泥包掉落導致後方車輛發生車禍，因而致人受傷、重傷或死亡者，將吊扣、吊銷其駕駛執照，呼籲駕駛裝載貨物時，應嚴密覆蓋、捆紮牢固，避免衍生危險致生事故。

警方並提醒用路人，跟隨在疑有可能發生危險的超載大貨車、或車上運送物太長、未捆紮妥當、以及老舊車輛後方，駕駛人保持行車安全距離提高警覺，若遇前方有散落物時，視狀況臨機應變，觀察相鄰車道之車流狀況，勿大動作轉向，以免發生追撞及翻車事故。

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