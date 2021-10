超市嚴重缺貨！店員竟直接擺商品圖假裝補貨　網見「XL蘆筍」笑翻

▲英國超市商品短缺,竟直接在貨架上擺出蔬果的照片來偽裝已補貨單假象。(圖/翻攝自推特)

記者葉睿涵/綜合報導

英國受脫歐與新冠疫情影響,陷入人力與物資嚴重短缺的窘境,特易購(Tesco)、森寶利(Sainsbury's)等大型連鎖超市的供應鏈危機也持續蔓延。有消費者發現,隨著缺貨現象越來越嚴重,這些超市竟直接擺出貨品的照片,擋住空蕩蕩的貨架,製造出超市補貨了的假象。

據《衛報》與《每日郵報》報導,最近有不少網友在推特秀出照片,表示他們在超市「發現了好吃的紙胡蘿蔔」、「假蘆筍」等,反而買不到貨真價實的商品;除了蔬果外,有商店還擺出了空的三明治紙盒、2D的「洗衣液牆」等,讓消費者傻眼不已。

Tesco have the fake asparagus out this morning pic.twitter.com/QokEJGs81W