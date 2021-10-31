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超市嚴重缺貨！店員竟直接擺商品圖假裝補貨　網見「XL蘆筍」笑翻

▲▼英國超市商品短缺。（圖／翻攝自推特）

▲英國超市商品短缺，竟直接在貨架上擺出蔬果的照片來偽裝已補貨單假象。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／綜合報導

英國受脫歐與新冠疫情影響，陷入人力與物資嚴重短缺的窘境，特易購（Tesco）、森寶利（Sainsbury's）等大型連鎖超市的供應鏈危機也持續蔓延。有消費者發現，隨著缺貨現象越來越嚴重，這些超市竟直接擺出貨品的照片，擋住空蕩蕩的貨架，製造出超市補貨了的假象。

據《衛報》與《每日郵報》報導，最近有不少網友在推特秀出照片，表示他們在超市「發現了好吃的紙胡蘿蔔」、「假蘆筍」等，反而買不到貨真價實的商品；除了蔬果外，有商店還擺出了空的三明治紙盒、2D的「洗衣液牆」等，讓消費者傻眼不已。

原來，這是因為英國最近正面臨嚴重的供應鏈危機，農場採摘、食品加工廠包裝、物流運輸等環節都出現了人力短缺的現象，導致超市陷入供貨不足的困境。為了掩蓋空蕩蕩的貨架，他們竟突發奇想，直接在貨架上擺出印有商品照片的紙板，讓許多消費者笑翻。

從網友分享的照片看來，這些紙板確實有以假亂真的效果，不過走近一看，卻是漏洞百出。原來商家因為沒有考慮到尺寸的問題，打印出來的「假蘆筍」、「假胡蘿蔔」變得超級巨大，讓不少網友笑道，「我就喜歡這種XL型的蘆筍」、「這絕對是英國土生土長的蔬菜」、「他們甚至不願意把它做得逼真一點」。

面對英國物資短缺的問題，食品和飲料聯合會主席賴特（Ian Wright）表示，供應鏈的問題將繼續在英國發酵，「情況會變得更糟，過去消費者們認為，所有商品會一直出現在超市的時代已經過去了，我認為目前的短缺現象還會困擾我們好一陣子」。

不少超市表示，他們正努力解決相關問題，以確保消費者可以在超市找到他們需要的產品。然而最新調查顯示，有許多人認為，這樣的情形在聖誕節前還會持續，因此不少消費者已開始慢慢為聖誕節囤貨。

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