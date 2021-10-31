無名小島是萬人塚！面積僅2km²竟埋2萬屍　隨便挖驚見骨骸被擠出

▲巴德西島目前是國家的自然保護區，下同。（圖／翻攝自巴德西島官網）

記者葉睿涵／綜合報導

英國威爾斯的巴德西島（Bardsey Island）是一個景色宜人、清淨美好的世外桃源。儘管這座小島的面積只有180公頃（約1.8平方公里），卻是中世紀以來非常重要的宗教聖地，島上更埋葬了上萬人，以至於有人戲稱，巴德西島的地下早已沒有任何空間，只要埋葬一具新遺體，就會有一副舊的骸骨被「擠」出地面。

綜合BBC等外媒報導，巴德西島也被世人稱為「2萬聖人的島嶼」（Island of 20000 Saints），因為這座島最大的人口來自於埋葬在地下的數萬座不具名的墳墓。早在中世紀以前，巴德西島就已被譽為是英國最神聖的地方之一，甚至有傳說指出，曾拔出石中劍的亞瑟王（King Arthur）就是長眠此處的。

據說，任何死在這座島上的人都不會在死後下地獄，甚至可以直接上天堂，因此有許多朝聖者不惜冒著生命危險，乘風破浪來到這個崎嶇的海岸，希望能在死後被埋葬於此，並獲得「聖人」的身份。不過，隨著墳墓數量的增加，土地很快就變得稀缺，以至於後來只要有一具新的屍體被埋入土中，就會有一座無名舊屍骨被「擠」出地面。

即使到了今天，島上仍流傳著這樣一個傳說：當你把一個鏟子插在地裡，那你很可能會不小心砸到某具屍體的遺骨。20世紀90年代，人們在巴德西島上進行了唯一一次的大規模挖掘，沒想到人類學家竟挖出了25個中世紀的墓穴，並從一具屍體的口中發現一枚可以追溯到10世紀時期的銀幣。

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