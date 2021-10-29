34克拉鑽石差點飛了！眼花嬤當「假貨」丟垃圾桶　鑑定值7千萬驚了

▲英國一名老婦差點將鑽石當成不值錢的垃圾丟掉。此為示意圖，非新聞當事人。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者葉睿涵／綜合報導

英國70多歲的退休老婦最近在清理房子時，順手將家裡的一袋珠寶拿到附近的拍賣行估價，沒想到卻意外發現，其中一顆她原以為只是人造寶石的珠寶，居然是價值高達200萬英鎊（約新台幣7670萬元）的34克拉鑽石，讓老婦大感吃驚，因為她差點就要將這顆寶石丟到垃圾桶了。

綜合BBC與《每日郵報》報導，為老婦估價的拍賣師連恩（Mark Lane）表示，老婦當天帶著一袋珠寶到拍賣行估價，裡面除了有這塊比1英鎊硬幣還大的鑽石外，還有她的結婚戒指和一些從跳蚤市場買來的低價人造寶石，因此拍賣行也沒有注意到這顆鑽石的特別之處。

Diamond worth £2m found during Northumberland home clearout https://t.co/Xw4ePO1kJw — Hawksworth (@hwvaluations) October 28, 2021

連恩指出，「一開始，我還以為那只是方晶鋯石（CZ），甚至還將它放在桌上2、3天，直到我用鑽石測試機對它進行了測試後，才驚覺它可能大有來頭。於是，我將它寄給了我們在倫敦的合作夥伴，比利時的專家鑑定它有34克拉。」

鑽石的主人不願透露其身份，也忘了自己是從哪裡買到這塊鑽石的。連恩透露，「她經常去跳蚤市場買一些小飾品，但她從未想過，這是一顆真的鑽石，她甚至差點就要把鑽石丟進垃圾桶裡了，還好她的鄰居建議她先拿來估價」。

鑽石的克拉數與其重量有關，較重的鑽石會有較高的克拉數與價值，因此這顆34克拉的鑽石被估價至少有200萬英鎊的價值。它目前被妥善保管在倫敦哈頓花園（Hatton）的珠寶專區，並將於11月30日開始拍賣。

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