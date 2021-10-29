太平洋縱谷馬拉松推出早鳥禮　完成繳費前3千名送實用健身包

▲▼推出報名優惠早鳥禮，前三千位報名並完成繳費者，就送好看又實用的運動健身包。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

花蓮路跑界年度體育盛事「2021花蓮太平洋縱谷馬拉松」29日起受理報名，賽事因疫情影響，延至明年2月19日登場，今年總奬金高達21萬元，多家旅宿與名產業者祭出優惠好康。為感謝路跑群眾的支持，特地推出報名優惠早鳥禮，前三千位報名並完成繳費者，就送好看又實用的運動健身包。



太平洋縱谷馬拉松今年邁入第七屆，花蓮市公所29日舉辦報名啟動記者會，魏嘉賢市長與市代會主席蘇美珠等多位代表及今年的代言人YOYO FAN范幼幼共同宣布太平洋縱谷馬拉松即日起受理報名。



賽事自10月29日下午3時起至11月18日晚上24時止開放網路報名，喜歡馬拉松運動的朋友可至官網（http://www.pacific-valley-marathon.com/）。為感謝來自各縣市及國外朋友的支持，這次活動推出早鳥禮，前三千位報名並完成繳費者，就送好看又實用的運動健身包。活動單位提醒，各組報名有人數限制，請盡早上網完成報名並繳費。

▲▼今年完賽獎牌以富里鄉為主視覺設計，有金針花及富里火車站米倉造型等意象。

魏嘉賢表示，2013年促成第一屆太平洋縱谷馬拉松，當時將近有六千人參加路跑盛會，直到2020年賽事不但在國內最大路跑網站「運動筆記」，榮登熱門賽事第一名，更在今年5月被日本銷售量第一的「跑步者」雜誌擴大報導。



今年馬拉松代言人特地邀請YOYO FAN范幼幼，她的童年是在花蓮縣壽豐鄉溪口村長大，喜歡流行時尚，目前經營電商平台，引領服裝潮流穿搭出個人風格。幼幼喜歡運動熱愛慢跑，更以不服輸的精神挑戰百岳。她曾參加2019花蓮太平洋縱谷馬拉松，喜歡上美麗的太平洋海濱賽道，念茲在茲一定要再回來參加，在記者會中強調，大平洋縱谷馬拉松的賽道依山畔海，一點也不輸給夏威夷，這次很榮幸能以代言人的身分來參賽。



沿續歷年太平洋縱谷馬拉松賽事的概念，繼2016年的壽豐鄉海洋公園、2017年花蓮市東大門夜市、2018年鳳林鎮林榮新光車站、2019年新城鄉光隆博物館與七星潭、2020年太魯閣與中西橫貫公路牌樓及紛飛的燕子，今年完賽獎牌則是以富里鄉為主視覺設計，有金針花及富里火車站米倉造型等意象。





今年賽事包括全馬42公里、半馬21公里、小馬10公里、迷你馬5公里及視障組。今年總獎金高達21萬元，全馬第一名奬金為3萬元、第二名獎金1萬5千元、第三名獎金為1萬元；半馬第一名獎金2萬元、第二名奬金1萬元、第三名獎金為5千元；小馬第一名獎金8千元、第二名獎金5千元、第三名獎金2千元。



除此之外，全馬、半馬及小馬的第四名與第五名，以及視障組前三名均頒發獎盃及奬品。全馬及半馬的分組成績取男女各組前五名，頒發獎盃及獎品，總成績錄取者不列入分組成績計算名次。

▲今年活動代言人YOYO FAN范幼幼。



賽道補給品包括德利豆乾、豐興餅舖、阿美麻糬、花蓮縣餅、曾師傅等提供名產點心、以及光隆海洋生技提供的海洋深層水。另外理想大地渡假飯也提供飲用水。



賽事結束後，還有豐富獎品的抽獎活動，包括霹靂國際多媒體股份有限公司提供的周邊商品、理想大地渡假飯店、花蓮遠雄悅來飯店、花蓮璽賓行旅、瑞穗天合國際觀光酒店、福容大飯店花蓮、阿思瑪麗景大飯店等提供住宿券；花蓮縣民宿協會提供住宿券以及55吋電視、花蓮縣旅館商業同業公會提供住宿優惠，臺灣港務股份有限公司花蓮港務分公司、花蓮第二信用合作社均有現金贊助，將採購獎品做為摸彩。

這場賽事也獲得許多觀光業界及名產業界的支持相挺，提供不少選手好康的資源，只要憑號碼布就享有優惠或折扣，活動現場並有多家在地名產美食可供品嘗。另外，憑號碼布可免費入園的包括遠雄海洋公園、光隆博物館、新光兆豐休閒農場、慶修院、松園別館、石雕博物館等，理想大地渡假飯店還可免費搭乘遊艇，詳情可上官網查詢。