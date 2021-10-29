　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

太平洋縱谷馬拉松推出早鳥禮　完成繳費前3千名送實用健身包

▲▼推出報名優惠早鳥禮，前三千位報名並完成繳費者，就送好看又實用的運動健身包。（圖／花蓮市公所提供，下同）

▲▼推出報名優惠早鳥禮，前三千位報名並完成繳費者，就送好看又實用的運動健身包。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

花蓮路跑界年度體育盛事「2021花蓮太平洋縱谷馬拉松」29日起受理報名，賽事因疫情影響，延至明年2月19日登場，今年總奬金高達21萬元，多家旅宿與名產業者祭出優惠好康。為感謝路跑群眾的支持，特地推出報名優惠早鳥禮，前三千位報名並完成繳費者，就送好看又實用的運動健身包。

太平洋縱谷馬拉松今年邁入第七屆，花蓮市公所29日舉辦報名啟動記者會，魏嘉賢市長與市代會主席蘇美珠等多位代表及今年的代言人YOYO FAN范幼幼共同宣布太平洋縱谷馬拉松即日起受理報名。

賽事自10月29日下午3時起至11月18日晚上24時止開放網路報名，喜歡馬拉松運動的朋友可至官網（http://www.pacific-valley-marathon.com/）。為感謝來自各縣市及國外朋友的支持，這次活動推出早鳥禮，前三千位報名並完成繳費者，就送好看又實用的運動健身包。活動單位提醒，各組報名有人數限制，請盡早上網完成報名並繳費。

▲▼推出報名優惠早鳥禮，前三千位報名並完成繳費者，就送好看又實用的運動健身包。（圖／花蓮市公所提供，下同）

▲▼今年完賽獎牌以富里鄉為主視覺設計，有金針花及富里火車站米倉造型等意象。

魏嘉賢表示，2013年促成第一屆太平洋縱谷馬拉松，當時將近有六千人參加路跑盛會，直到2020年賽事不但在國內最大路跑網站「運動筆記」，榮登熱門賽事第一名，更在今年5月被日本銷售量第一的「跑步者」雜誌擴大報導。

今年馬拉松代言人特地邀請YOYO FAN范幼幼，她的童年是在花蓮縣壽豐鄉溪口村長大，喜歡流行時尚，目前經營電商平台，引領服裝潮流穿搭出個人風格。幼幼喜歡運動熱愛慢跑，更以不服輸的精神挑戰百岳。她曾參加2019花蓮太平洋縱谷馬拉松，喜歡上美麗的太平洋海濱賽道，念茲在茲一定要再回來參加，在記者會中強調，大平洋縱谷馬拉松的賽道依山畔海，一點也不輸給夏威夷，這次很榮幸能以代言人的身分來參賽。

沿續歷年太平洋縱谷馬拉松賽事的概念，繼2016年的壽豐鄉海洋公園、2017年花蓮市東大門夜市、2018年鳳林鎮林榮新光車站、2019年新城鄉光隆博物館與七星潭、2020年太魯閣與中西橫貫公路牌樓及紛飛的燕子，今年完賽獎牌則是以富里鄉為主視覺設計，有金針花及富里火車站米倉造型等意象。

▲▼推出報名優惠早鳥禮，前三千位報名並完成繳費者，就送好看又實用的運動健身包。（圖／花蓮市公所提供，下同）

今年賽事包括全馬42公里、半馬21公里、小馬10公里、迷你馬5公里及視障組。今年總獎金高達21萬元，全馬第一名奬金為3萬元、第二名獎金1萬5千元、第三名獎金為1萬元；半馬第一名獎金2萬元、第二名奬金1萬元、第三名獎金為5千元；小馬第一名獎金8千元、第二名獎金5千元、第三名獎金2千元。

除此之外，全馬、半馬及小馬的第四名與第五名，以及視障組前三名均頒發獎盃及奬品。全馬及半馬的分組成績取男女各組前五名，頒發獎盃及獎品，總成績錄取者不列入分組成績計算名次。

▲▼推出報名優惠早鳥禮，前三千位報名並完成繳費者，就送好看又實用的運動健身包。（圖／花蓮市公所提供，下同）

今年活動代言人YOYO FAN范幼幼。

賽道補給品包括德利豆乾、豐興餅舖、阿美麻糬、花蓮縣餅、曾師傅等提供名產點心、以及光隆海洋生技提供的海洋深層水。另外理想大地渡假飯也提供飲用水。

賽事結束後，還有豐富獎品的抽獎活動，包括霹靂國際多媒體股份有限公司提供的周邊商品、理想大地渡假飯店、花蓮遠雄悅來飯店、花蓮璽賓行旅、瑞穗天合國際觀光酒店、福容大飯店花蓮、阿思瑪麗景大飯店等提供住宿券；花蓮縣民宿協會提供住宿券以及55吋電視、花蓮縣旅館商業同業公會提供住宿優惠，臺灣港務股份有限公司花蓮港務分公司、花蓮第二信用合作社均有現金贊助，將採購獎品做為摸彩。

這場賽事也獲得許多觀光業界及名產業界的支持相挺，提供不少選手好康的資源，只要憑號碼布就享有優惠或折扣，活動現場並有多家在地名產美食可供品嘗。另外，憑號碼布可免費入園的包括遠雄海洋公園、光隆博物館、新光兆豐休閒農場、慶修院、松園別館、石雕博物館等，理想大地渡假飯店還可免費搭乘遊艇，詳情可上官網查詢。

►花799元就有睡在雲朵上的fu

ET快訊
江宏傑認「與福原愛還有聯絡」　曝《全明星3》確定卡司
Max 8歲了「長相激似爸爸」變更帥　吳尊：想到我小時候
校園防疫鬆綁！　最新規定曝光
女友懷孕準備結婚　突爆同住7年哥哥是「正牌男友」
她離奇「變矮10公分」　竟驗出血癌
最新中籤率曝光　「7大加碼券」午夜截止登記！
驚悚瞬間曝！　祖孫過斑馬線突被撞飛

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

太平洋縱谷馬拉松推出早鳥禮　完成繳費前3千名送實用健身包

展現農村慢生活！台東電光社區金牌農村競賽勇奪銅牌

選菁英代表國家隊！全國自由車公路錦標賽　千名好手台東競輪

提高救災效率　桃園蘆竹扶輪社捐贈消防救護物資

聽見台南學子心裡的幸福　黃偉哲表揚公益團體感謝捐贈助聽器

新竹光臨藝術節倒數3天　林智堅公開最後黃金周末全攻略

拚防疫也顧市政　林智堅：用招商、建設翻轉竹市

魏德聖導演雲林領航導覽　「開台四百年1621-大航海時代顏思齊」

台南疫情持續+0　大眾運輸飲食鬆綁

台南永康、佳里奇美醫院增設BNT疫苗第一劑門診　民眾可上網預約掛號接種

家人籌錢買「百萬名車」送21歲男　無照惹禍逃逸+砸家...嬤：很後悔

5.3億台幣堆成「鈔票山」超壯觀　嘉市普發2千元消費金...點鈔畫面曝

無尊認愛阿喜！首揭密戀時間點　告白「她是我見過最好的女人」

吵買135萬賓士！害弟沒錢上大學 C300哥肇逃落網...維修費約20萬

6歲女兒被吻！坦白供出金髮小男友　爸吃醋崩潰狂「身家調查」：別肖想

貼身熱舞！職業猛男月入10萬↑ 正妹體驗性感絕技嗨喊「好刺激」

因停車糾紛！大樓住戶怒放老鼠藥　水塔驚見「藍綠色黏稠物」飄惡臭

車禍翻1圈倒地「車速引網友討論」 網紅認：畫面有裁切過...鞠躬道歉

聰明鸚鵡打電話「約鳥友跑山」？　超狂模仿按喇叭、機車發不動聲音

余文樂開箱工作室！Q兒正臉曝光　王棠云素顏遭虧「照片都是騙人的」

太平洋縱谷馬拉松推出早鳥禮　完成繳費前3千名送實用健身包

展現農村慢生活！台東電光社區金牌農村競賽勇奪銅牌

選菁英代表國家隊！全國自由車公路錦標賽　千名好手台東競輪

提高救災效率　桃園蘆竹扶輪社捐贈消防救護物資

聽見台南學子心裡的幸福　黃偉哲表揚公益團體感謝捐贈助聽器

新竹光臨藝術節倒數3天　林智堅公開最後黃金周末全攻略

拚防疫也顧市政　林智堅：用招商、建設翻轉竹市

魏德聖導演雲林領航導覽　「開台四百年1621-大航海時代顏思齊」

台南疫情持續+0　大眾運輸飲食鬆綁

台南永康、佳里奇美醫院增設BNT疫苗第一劑門診　民眾可上網預約掛號接種

「美軍在台」說恐踩中共紅線　江啟臣批蔡英文、國安團隊螺絲鬆了

MLB運彩分析／太空人vs勇士　賈西亞主客強弱明顯推勇士

江宏傑認「與福原愛還有聯絡」　首鬆口曝《全明星3》確定卡司！

租客住15年搬家　房東一進門檢查嚇壞了：你是神嗎？

王柏融雙安1打點　「努力專注到最後」30日終戰挑戰第10轟

兄弟新洋投一軍隨隊　其中一人先登錄出賽

T1聯盟特有第三類規範球員　若阿提諾歸化等於第4個洋將

享受第9局張力　曾峻岳點出轉先發關鍵

美女網紅炫百萬勞力士滿天星鑽錶　忘了名錶代言在身

拄著拐杖參加開季記者會　雲豹羅振峰腳趾骨裂

地方熱門新聞

嘉義市百年木造平房火警

高雄駕駛開錯道！一右轉連人帶車卡樓梯

雲林「紅衣大女孩」獲獎　縣府公布地點

台南麻善大橋女子溺水找到人！

高雄托嬰中心虐童　11/1起停辦3個月

執行署台南分署法拍會2日登場

22香腸神豬建醮上桌　單隻40台斤造價7千

國民法官開庭可以訊問證人

住宅警報器免費申請！

永康、佳里奇美醫院增設BNT疫苗第一劑門診

高雄宣布釋出1萬劑BNT疫苗　供12歲以上預約

生雞蛋含動物用藥　中市府移嘉義裁罰3萬

勞工局說明專案引進移工政策

東港迎王平安祭典　「封府」千歲代天巡狩

更多熱門

相關新聞

搭好行抽好禮　花蓮山海雙線3款套票輕鬆玩

搭好行抽好禮　花蓮山海雙線3款套票輕鬆玩

疫情趨緩之際，想外出走走，最適合來花蓮大口深呼吸，轉動好運氣，現在就來花蓮搭乘台灣好行310太魯閣線、304洄瀾東海岸線，飽覽太魯閣峽谷及東部海岸無敵美景，山海一次玩透透，購買1日券還有機會抽中iPhone 12等好禮！

屈臣氏、寶雅雙11線上購物節開跑

屈臣氏、寶雅雙11線上購物節開跑

太平洋溫泉季倒數　温泉專車8人成行每人699

太平洋溫泉季倒數　温泉專車8人成行每人699

霓淨思特賣會1折起、艾維容週年慶

霓淨思特賣會1折起、艾維容週年慶

王毅主持太平洋島國外長會：設立並注資抗疫合作基金

王毅主持太平洋島國外長會：設立並注資抗疫合作基金

關鍵字：

太平洋縱谷馬拉松早鳥禮繳費健身包號碼布折扣

讀者迴響

熱門新聞

峮峮深夜淚眼道歉！

丟丟妹25歲「未婚懷孕」正式決裂爸爸！

砂石車不滿妹妹鑽車「頂她屁股2下」倒地　家屬哭求畫面

全聯限時3週衛生紙、泡麵買1送1

臉書真的改名了！祖克柏宣布：Meta

王必勝正宮是「美魔女理事長」　同行揭容忍小三原因

好市多也會踩雷！鄉民「4款食物」絕不回購

美國「百萬流量喜劇網紅」逝世得年22歲

「地方創生券」第3週號碼出爐！　9組幸運兒500元入袋

「好市多中衛口罩」他被雷到！網風向一面倒

二哈以為被追殺　連椅子摔進蝦池

快訊／Delta+入侵台灣！英籍男驗出

明年教召14天！七年級「衰事再+1」崩潰了

連千毅突拋引退震撼彈！出售年收8億粉絲團

爆乳俏護士糾眾打死工具人　判刑定讞

更多

最夯影音

更多
家人籌錢買「百萬名車」送21歲男　無照惹禍逃逸+砸家...嬤：很後悔

家人籌錢買「百萬名車」送21歲男　無照惹禍逃逸+砸家...嬤：很後悔
5.3億台幣堆成「鈔票山」超壯觀　嘉市普發2千元消費金...點鈔畫面曝

5.3億台幣堆成「鈔票山」超壯觀　嘉市普發2千元消費金...點鈔畫面曝

無尊認愛阿喜！首揭密戀時間點　告白「她是我見過最好的女人」

無尊認愛阿喜！首揭密戀時間點　告白「她是我見過最好的女人」

吵買135萬賓士！害弟沒錢上大學 C300哥肇逃落網...維修費約20萬

吵買135萬賓士！害弟沒錢上大學 C300哥肇逃落網...維修費約20萬

6歲女兒被吻！坦白供出金髮小男友　爸吃醋崩潰狂「身家調查」：別肖想

6歲女兒被吻！坦白供出金髮小男友　爸吃醋崩潰狂「身家調查」：別肖想

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面