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合法報廢車輛好處多　保護環境減少損失又可申請獎勵金

▲廢棄車輛占據路旁，張貼通知單。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲廢棄車輛占據路旁，張貼通知單。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

民眾家中如有已經不再使用或無法使用的車輛，如果不辦理報廢，會持續被徵收牌照稅、燃料稅等相關費用，造成個人荷包失血，且車輛若長期停置路旁，除了有被偷竊或是成為歹徒作案工具的風險，還可能因風吹雨淋使車輛破損，造成社區環境髒亂或是影響行車安全的疑慮，台東縣環保局呼籲車主應盡速將不再使用的車輛辦理報廢，並撥打資源回收專線(0800—085717)，或上行政院環境保護署資源回收網(https://recycle.epa.gov.tw/ )查詢台東縣可開立廢棄車輛回收管制聯單的業者，將報廢後的車體交由合格回收商回收，不僅可以維護社區秩序並減少荷包損失，還可以向環保署申請獎勵金。

台東縣政府表示，將不再使用的廢棄車輛報廢，也是讓愛車重新獲得新生命，亦會讓我們居住的公共環境衛生更好，車主也能獲得報廢獎勵金，車輛報廢的程序中，分為車籍報廢以及車體報廢兩個步驟，其中車籍報廢可向監理站申請，車體報廢則是可聯繫開立合格回收業者，洽詢合適的車體回收方式，並於業者回收車體時記得索取管制聯單，管制聯單除了可做為車輛已經交由回收業者回收的證明，如果符合汽車車齡10年以上或機車車齡7年以上，還可以向環保署申請獎勵金，分別為汽車每輛1千元、機車每輛3百元，如果需要辦理車輛汰舊換新，更能用於申請貨物稅退稅事宜。

環境保護局指出，車輛長期停置道路或路旁停車格會逐漸髒污或破損，將影響道路交通安全及附近環境的整潔，若民眾發現外觀破損、髒污、鏽蝕或破損占據道路或路旁停車格、人行道，可向環保局或鄉鎮市公所清潔隊反應，如經查證屬實將張貼通知單限期7天移置車輛，否則將依「台東縣處理佔用道路廢棄車輛執行要點」移置至貯存場，後續由環保局公告1個月，如無人領回將比照廢棄物清除。

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