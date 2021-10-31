林靜儀酸「台中要穿防彈衣才能選」　顏清標神回應

▲鎮瀾宮董事長顏清標今日召開記者會，駁斥周玉蔻所言是不實指控。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

大甲鎮瀾宮董事長顏清標遭媒體人周玉蔻指稱綁架媽祖、要讓媽祖自由，顏清標大感不滿，31日特地於鎮瀾宮召開記者會，駁斥周玉蔻所言是不實指控，且對全台甚至全世界參拜大甲媽的信眾相當不尊重。另外，針對日前民進黨前立委林靜儀稱台中是需要穿防彈衣才能選的地區，顏清標則笑回，「你去問一下有誰穿過？」

基進黨立委陳柏惟遭到罷免後，外界認為顏家將會派代表出戰，資深媒體人周玉蔻在臉書提議由基進黨及民進黨共推林靜儀出來挑戰，並高喊「下個目標： 讓鎮瀾宮媽祖自由！」、「顏家一家都心虛」等語，彷彿要與顏家全面槓上。

顏清標今日與廟方召開記者會，鎮瀾宮法律顧問羅閎逸表示， 每年媽祖遶境之重大活動，上至總統、副總統、行政院長、立法院長，都來參加，若如名嘴言論屬實，則參與者豈非昏庸無能之輩，為神棍助勢？周的言論是對顏清標人格重大侮辱，更是對鎮瀾宮之誣衊，嚴重侵害鎮瀾宮形象及聲譽，尤其對全台民眾恭敬信仰之媽祖造成重大污辱。

顏清標也說，周對全台甚至全世界的大甲媽信徒非常不尊重，不過，由於媽祖心胸寬大，將不會對周玉蔻提告。

至於林靜儀於本月初稱「台中是需要穿防彈衣選舉的地方」，顏清標笑著說，「你去問一下有誰穿過？」