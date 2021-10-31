周玉蔻發文「讓鎮瀾宮媽祖自由」　顏清標：故意把我打成黑五類

記者游瓊華、白珈陽、林冠吟／台中報導

資深媒體人周玉蔻26日在臉書發文指出，下個目標讓大甲鎮瀾宮媽祖自由，同時也指稱鎮瀾宮董事長顏清標是神棍等語，顏清標及廟方31日做出聲明回擊，強調不會對周玉寇提告，但也怒批周玉蔻一竿子打翻整船人，把鎮瀾宮總監事和海內外百萬信眾全部都當作是「憨人」，更直言周玉蔻的攻擊根本就是故意要把他們打成「黑五類」。

▲針對周玉蔻表示要讓大甲媽自由，鎮瀾宮董事長顏清標31日出面回應了。（圖／記者白珈陽攝）



台灣基進黨前立委陳柏惟日前罷免通過，也讓台中第二選區的立委補選人選議題浮上檯面，對此資深媒體人周玉蔻26日臉書上發文指出，「下個目標：讓鎮瀾宮媽祖自由！」，更指稱董事長顏清標是神棍，讓鎮瀾宮與顏清標相當不滿，顏清標31日回應強調不會對周玉寇提告，同時也表示，周玉蔻指出他是神棍，但乩童的選拔相當嚴格，他什麼都不會要如何當乩童？

▲周玉蔻26日在臉書發文指出，下個目標要讓大甲媽自由，讓顏清標怒回把鎮瀾宮海內外百萬信中都當「憨人」。（圖／翻攝自周玉蔻臉書）



顏清標指出，周玉蔻所講的話對他、或是對台灣很多寺廟來說都很不尊重，要怎麼罵他都沒關係，但周玉蔻的言論根本是把鎮瀾宮所有總監事和海內外的百萬信徒「全當憨人」。

顏清標也回應，在補選前受到這些攻擊，對他來說絕對是有傷害的，但這些攻擊傷害到他的家人，都是不太好的，怒批周玉蔻根本就是「故意的」，故意把他們打成「黑五類」，「畢竟現在媒體都是他們的」；至於台中第二選區的補選人選顏家是否也會參戰，顏清標則未正面回應。

此外，也有學者質疑鎮瀾宮在總監事選舉過程相當不透明，顏清標則表示，「學者講話不用負責任，他們當教授，我們沒讀什麼書，尊重他們」，並強調這些學者根本沒有看過總監事的選舉，每一人都要兩票，每一個都要自己簽名，章都要自己蓋，全程公開化，如果這些學者有興趣的話，歡迎他們下次在總監事選舉時前來觀看選舉過程。