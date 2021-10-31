不滿周玉蔻指神棍、綁架鎮瀾宮　顏清標10點出面開記者會回擊

▲大甲鎮瀾宮發出聲明回擊媒體人周玉蔻批評廟方及董事長顏清標之言論。（圖／鎮瀾宮提供）



記者白珈陽、游瓊華／台中報導

不滿名嘴周玉蔻日前指稱大甲鎮瀾宮媽祖遭綁架、董事長顏清標是神棍以及高呼還媽祖自由等言論，顏清標及廟方決定不忍了！宣布稍後10點在鎮瀾宮召開記者會回應，鎮瀾宮怒批，每年媽祖遶境之重大活動，上至總統、副總統、行政院長、立法院長，都來參加，若如名嘴言論屬實，則參與者豈非昏庸無能之輩，為神棍助勢。

鎮瀾宮也發出新聞稿表示，周的言論是對顏清標人格重大侮辱，更是對鎮瀾宮之誣衊，嚴重侵害鎮瀾宮形象及聲譽，尤其對全台民眾恭敬信仰之媽祖造成重大污辱。

鎮瀾宮指出，董事長顏清標自民國87年在所有董監事支持下，接任董事長迄今，全力無私的付出，把鎮瀾宮從地方性的寺廟轉換為全國性知名的宗教重鎮，揚名國際。每年的媽祖遶境活動成為全世界三大最知名的宗教盛事之一，皆獲世界各國媒體蒞台採訪，政府各級首長及全國民眾均大力相挺支持參與，這些都是顏清標本於對媽祖的恭敬與虔誠的信仰大力推動，出錢出力而獲得的成果。

此外，每年媽祖遶境之重大活動，均有政府各級首長不分政治立場，上至總統、副總統、行政院長、立法院長，以至各級民意代表均能熱心參與共襄盛舉。若如上述言論屬實，則參與者豈非昏庸無能之輩，為神棍助勢，由此可見其言全屬汙衊不實，混淆視聽。

最後，鎮瀾宮強調，所有財務收支均有一套嚴謹之制度，絶無可能私相授受，且顏清標對鎮瀾宮財務從未干涉，均尊重鎮瀾宮財務制度之運作，鎮瀾宮更絶無香油錢不當支出情事。