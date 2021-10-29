快訊／林靜儀接棒？　陳柏惟：她「對外強悍、對內溫暖」跟我很像

▲陳柏惟今天舉行記者會，民進黨立委到場相挺喊「3Q加油」。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

台灣基進立委陳柏惟遭罷免後，台中市第2選區立委將在明年1月補選，綠營內部高度看好由前立委林靜儀參選。已經卸下立委職務的陳柏惟29日受訪坦言，林靜儀是個「對外強悍、對內溫暖」的人，跟自己蠻像的，對他來說取勝、團結最重要，很希望讓選舉「三部曲」劃下精彩句點。

陳柏惟今天出席最後一場在立法院舉辦的「立法院台灣電子競技政策促進會」成立大會，會前受訪直言，不管最後中二補選人選是林靜儀或台中市議員張家銨，他都會用100%的力量來幫忙，這是一定要幫忙的，大家都很希望投第三次票要做出一個結果，現在雙方1勝1敗，還有三部曲的完結篇，總是要讓它劃下精彩的句點。

媒體問及，陳柏惟印象中的林靜儀是什麼樣的人？是否適合來中二選區參選？陳柏惟直言，林靜儀是個「對外強悍、對內溫暖」的人，在政治的場域，林靜儀的角色跟自己蠻像的。

媒體追問，所以林靜儀是否適合「接棒」？陳柏惟自嘲說，也不要他的棒子，「我的棒子掉在地上，是看誰搶得快」；至於林靜儀是否搶得到，陳說，看起來大家都有各自的想法，對他來說，取勝、團結最重要。