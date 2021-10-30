捍衛台灣！　蘇貞昌轟「國民黨要奪政權、先把蔡英文打到跛腳」

記者蔡文鈴／綜合報導

民進黨訴求年底四大公投「四個不同意」，30日於桃園舉辦首場公投說明會，由總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、桃園市長鄭文燦輪番上陣宣講。蘇貞昌上台致詞表示，國民黨現在要重新炮製，要政黨輪替、搶奪政權，第一個就是要把蔡英文打到跛腳，把民進當打趴，「我們不能讓國民黨把台灣亂下去，我們聚集在這裡，就是要捍衛台灣啊！」

蘇貞昌一開場先力讚桃園市長鄭文燦，在疫情爆發時桃園都在第一線，但他都沒有怨嘆都承擔，把他做到最好，還邀請現場民眾給他熱烈掌聲。

接著，蘇貞昌表示，「今天聚集在這裡，要集全國之力，不能讓台灣再亂下去，不能讓國民黨再把台灣亂下去」，他提到，蔡總統去年1月破紀錄，拿下歷史新高817萬票連任成功，這就是台灣人民給蔡英文的最大肯定。

蘇貞昌提到，蔡英文現在做到第六年，但他前面兩個總統（扁、馬）做到第六年，民調都剩下10多趴，還趴到第8年到政黨輪替，但蔡英文現在民調很高，獲得過半支持，這是給蔡政府的最大力量。

蘇貞昌說，國民黨現在要重新炮製，他要政黨輪替、搶奪政權，所以第一個要把蔡英文打到跛腳，把民進當打趴，「我們不能讓國民黨，把台灣亂下去，我們聚集在這裡，就是要捍衛台灣啊！」

蘇貞昌批評，國民黨什麼都亂什麼都罵，一亂再亂，沒口罩罵、有口罩也罵，疫情不好罵、疫情好也罵，還要把指揮官陳時中拖出去槍斃，在立法院，外交部長吳釗燮到歐洲拚外交，但國民黨立委卻要召他回來，不然不審預算，「內部亂、外部亂，國民黨就是只會亂，弱化政府不能做事，我們要出來讓政府能做事，讓蔡英文帶領台灣一起前進。」

▼蘇貞昌「四大公投」首場說明會。（圖／翻攝直播）

