稱「四大公投過定了」說法言之過早　黃暐瀚：國民黨抓不到重點

▲蘇貞昌「四大公投」首場說明會。（圖／翻攝直播）



記者杜冠霖／台北報導

美國前國務卿萊斯日前表示，中國試圖遙控「親中勢力」顛覆台灣政權，特別是台灣立法院在9月爆發肢體衝突，背後可能是受外力鼓動；資深媒體人黃暐瀚表示，之前就說過國民黨應該召開記者會嚴正抗議，結果沒有，現在公投戰開打，民進黨當然抓著這個點打，「國民黨抓不到重點，當然抓不回民心。」

黃暐瀚日前曾說，朱立倫應該嚴正回應萊斯公開指控，國民黨立委在杯葛民進黨是「中國遙控、顛覆台灣」。這樣的指控，遠比他黨的立委，是不是當過「抓耙子」重要太多，朱立倫不但應該公開駁斥，還應該立即召開國際記者會，請人在台灣的國際媒體記者，通通來採訪，以正視聽。

行政院長蘇貞昌今在民進黨公投說明會就提到，萊斯的說法，中國遙控親中勢力要顛覆台灣；他表示，現在親中勢力就是和中國唱和，中國最希望台灣不加入CPTPP，最希望台灣外交走不出，國民黨每個動作都配合中國，在立法院亂、在街頭亂，現在用公投亂，美國國務卿都看得清清楚楚。

黃暐瀚指出，現在公投戰爭開打，民進黨火力全開，行政院長蘇貞昌剛剛在桃園直接拿出他的撞球棍，公開引用萊斯的說法，指控國民黨是親中勢力，是要藉著四大公投，配合中共亂台灣，「國民黨頭都快斷了，還在擔心手指頭流血？抓不到重點，當然抓不回民心。」

黃暐瀚表示，看看早上在桃園的公投說明會，蘇蔡體制加上鄭文燦，顯然比外界預期的還要堅固，四大公投「過定了」這樣的結論，真的言之過早。