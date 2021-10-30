快訊／蔡英文下令動員反制4公投　「就差你1票，還要多拉1票」

▲民進黨主席、總統蔡英文呼籲「四個不同意」。（圖／記者張榮恩攝，下圖同）

記者呂晏慈／桃園報導

距離年底公投投票只剩49天，民進黨30日舉行首場「四個不同意台灣更有力」公投座談會，呼籲支持者對重啟核四、反美豬、公投綁大選、三階遷離（珍愛藻礁）等4案，投下不同意票。民進黨主席蔡英文一一闡述反對4公投案的原因，呼籲支持者不要讓國家的未來和重大政策被政黨利益綁架，拜託所有人想盡辦法，說服更多人，投出最符合整體國家利益的選擇，讓台灣的直接民主寫下最新的一頁，「現在差的就是你的一票，更差的是你多拉一張票」。

對於核四公投，蔡英文說，「核四從1996年蓋到現在，手機都從黑金剛升級到iPhone13，但是還是沒辦法啟用」，核四的設計過時、建造過時、廠商已經解散、設備已經停產，台灣位於地震帶上，且包括其所在的新北市在內，沒有一個縣市願意接受核廢料，新北市長侯友宜說，沒辦法解決核廢料，沒資格用核電，朱立倫當新北市長時，也曾說只要他在任一天，就不會讓核四運轉。

蔡英文表示，重啟核四將耗時10年時間及巨額投資，同樣的時間和投資可以用來開發新型能源，讓能源供應更安全、符合未來需求，核四廠一部機組發電量有1.35GW，但現在太陽光電在白天尖峰時間，就可以發4GW，台灣要跟上國際潮流就必須全力發展再生能源。

對於三接遷離公投，蔡英文直指，能源政策不能反覆，政府提出的三階再外推方案能夠解決南電北送、取代燃煤電廠，國民黨執政時期規劃三接完全沒有考慮藻礁保育，民進黨政府執政後將規模縮減9成，也提出再外推方案，接收站不會蓋在藻礁上，大酸國民黨說，「以前的執政者規劃的時候沒有關心過藻礁，現在卻用藻礁議題拖累台灣能源轉型」，製造電力缺口。

針對美豬進口，蔡英文說，美豬是過去幾任總統都想要解決而解決不了的問題，已經嚴重影響台灣經貿佈局，前總統馬英九開放進口美牛，政府認真檢驗確保大家的健康，美豬當然也可以，且台美「貿易暨投資架構協定」（TIFA）會議已經停擺很久了，「就是因為我們的努力，重新開始恢復對話了」，希望有天水到渠成，可與美國洽簽雙邊貿易協定，台灣現在已經申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），現在就是走向世界最關鍵的時刻。

針對公投綁大選，蔡英文表示，大家對2018年公投綁大選亂象依舊記憶猶新，把公投和大選分開，就是希望大家投票可以更理性、周延，不會被選舉的激情所影響，所以公投綁大選的這一張票一定要蓋不同意。