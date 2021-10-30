快訊／迎戰公投！民進黨桃園吹響反攻號角　座談會估2千人爆場

記者呂晏慈／桃園報導

迎戰1218四大公投票投票，民進黨主席、總統蔡英文日前號召支持者「四個不同意，台灣更有力」，強力動員吹響反攻號角，民進黨今（30日）上午在桃園市舉行首場公投說明會，預估吸引近兩千人入場力挺；民進黨也在會場發放公投文宣，詳細說明對於重啟核四、反美豬、公投綁大選、三接遷離（珍愛藻礁）等公投案的反對立場。

▲民進黨公投文宣曝光。（圖／記者呂晏慈攝）

據了解，民進黨今天上午移師桃園舉行「台灣政進步、向您報進度」首發場說明會，包括蔡英文、行政院長蘇貞昌、民進黨秘書長林錫耀均輪番上台宣講，截至上午10點，會場原先準備1500個座位全部坐滿，參加人數踴躍大爆炸，緊急調度椅子供民眾使用，初步預估現場人數已近2千人。

此外，根據現場發放的公投文宣，民進黨詳細說明對重啟核四、反美豬、公投綁大選、三階遷離等4公投案立場，重啟核四方面質疑核廢無解、安全疑慮、費時又昂貴；返美豬提出無食安疑慮、符合國際標準、排除貿易障礙；公投綁大選質疑程序冗長、妨礙選舉、不利理性討論；三接遷離指出能源轉型重要建設、提出最佳保護方案、避免空窗期等理由。

據悉，民進黨原擬在位於桃園的中央大學舉行首場公投說明會，預計500人參加，不過消息一出之後，報名、詢問的民眾踴躍，臨時更換到更大的戶外場地；今天現場湧入約2000民眾，是原本預定人數的4倍之多，一大早就有排隊等進場的人潮，很多沒位子的民眾只能只能站在場邊聽公投宣講內容；線上直播觀看人數也都在3000人左右，並且持續增加中。

▼民進黨移師桃園舉行首場公投說明會。（圖／記者張榮恩攝）