打高端能否飛上雲端？市議員關切　鄭文燦：不能剝奪市民選擇權

▲市議員林政賢對於市府不尊重「在桃園市境內施打新冠肺炎疫苗，必須經過國際認證，才能給市民朋友施打」通過決議案，提出質詢。（圖／市議會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

打高端，能否飛上雲端？桃園市議員林政賢29日於市政總質詢指出，桃園是工商城市，許多民眾有出國的需求，美國宣布11月8日起所有外籍旅客須打完2劑獲美國FDA或WHO核准疫苗才可入境，而國產高端疫苗未被美國認可，要求市長鄭文燦應在疫苗接種站外標示「高端疫苗尚未獲WHO認證，倘接種本疫苗，日後出國產生困擾，請自行負責」。

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▲林政賢指出：美國宣布11月8日起所有外籍旅客須打完2劑獲美國FDA或WHO核准疫苗才可入境？高端未被美國認可。（圖／林政賢服務處提供）

市長鄭文燦表示，市民對於施打疫苗是有選擇權的，至於出國的問題，的確是要面對，衛福部長陳時中也希望高端未來會取得WHO的認証，站在台灣要發展疫苗產業的立場，相信大家都希望他能通過！

▲雲林同鄉會陳洲輝(右二)等鄉親，由林政賢市議員陪同拜會議長邱奕勝。（圖／林政賢服務處提供）

市議員林政賢說：今年5月27日市議會臨時會中，他提出「在桃園市境內施打新冠肺炎疫苗，必須經過國際認證，才能給市民朋友施打」一案，案經大會表決通過，但卻未獲市府尊重，仍在桃園施打高端，質疑實施有這麼困難嗎？

▲桃園市新移民女性關懷協會、桃園市越配權益促進會到市議會旁聽林政賢市議員質詢。（圖／林政賢服務處提供）



林政賢表示，這項議會多數的決議遭市府漠視，鄭市長不該只聽陳時的，如果打高端的市民出國受到困擾，身為地方父母官的鄭市長如何對得起桃園市民？包括：雲林同鄉會陳洲輝等鄉親以及中信里長王震宇帶領里民，桃園市新移民女性關懷協會秘書長蔡花珍、桃園市越配權益促進會創會長馮玉英、理事長阮慶漓亦帶領姐妹到市議會旁聽林政賢市議員質詢。