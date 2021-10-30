金正恩暴瘦還發「振興券」　真相竟是北韓慘到印不出鈔票！

▲南韓國情院指出，金正恩從140公斤瘦到120公斤。（圖／朝中社）

記者張寧倢／編譯

北韓（朝鮮）為防範新冠病毒長期關閉邊境，現面臨經濟困難，連北韓央行拿來印鈔票的進口用紙與特殊墨水，都因此出現缺貨現象，只能使用較粗糙的國產紙張印製臨時的「代幣」。領導人金正恩去年神隱一度傳出病危，現身後整個人消風，體重已足足減去20公斤。

▲金正恩體型「消風」整個人像是經過大改造，但北韓經濟困境似乎還在原地踏步。（圖／路透）

根據《朝鮮日報》報導，南韓國家情報院日前透露，金正恩的體重近期從140公斤降到120公斤，足足減重20公斤，但健康狀況無虞。不過，光是比較金正恩半年前與現在的照片，便可看出他明顯「消風」，西裝穿來顯得寬鬆，與此同時，北韓經濟更是面臨嚴重窘境。南韓國情院29日表示，北韓除了傳染病蔓延與糧食短缺之外，由於封鎖邊境，無法進口專用紙張和特殊墨水，連北韓中央銀行都印不出鈔票。

▲北韓邊境關閉之下物資嚴重短缺，連央行都印不出鈔票，而金正恩鼓勵年輕人投入農村勞動，希望能減少糧食不足現象。（圖／路透）

聽取國情院報告的南韓議員河泰慶表示，北韓央行9月中旬開始用本土國產的紙張印製並發行名為「錢票」（돈표）的臨時貨幣。日本亞洲新聞更稱，由於經濟困難，北韓銀行暫停現金支付或匯款的業務。

另外，考量到物資嚴重不足的狀況，北韓自7、8月開始透過船舶運輸醫療防疫等緊急物資，但為了防堵新冠肺炎病毒，貨品已經在港口堆放了一段時間，導致北韓對中國的唯一貿易通道「南浦港」已經飽和，準備加開平安北道的龍川港。

▲北韓去年面臨風災淹水，加上民生常備藥品庫存下降，水因性傳染病不斷蔓延。（圖／路透）

雪上加霜的是，民生藥品緊缺的現象不斷發生，包含傷寒等水因性的傳染病持續擴散，而針對糧食短缺的問題，金正恩更曾嚴正指示，「要用如履薄冰的謹慎態度面對，連一粒米都不能浪費」、「有在吃飯的人全部都必須站出來支援農村」。河議員稱，由於日照時間增加，今年北韓糧食收成量預計將高於去年水準，且比往年提前，已於10月20日完成稻穀收獲。

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