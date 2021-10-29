嫩妹睡覺「只穿內衣褲」！內衣賊嗨了　興奮狂摳她下體

▲被害女子習慣只穿內衣褲睡覺，怎知卻引來變態。（示意圖／取自免費圖庫Pxhere）



記者王佩翊／編譯

日本東京都多摩地區東村山市一名男子因擅闖獨居女性家中，並對其上下其手，遭到警方逮捕。警方表示，這名男子原本是內衣賊，然而翻進陽台後，卻看到被害人只穿著內衣褲睡覺，當場色慾薰心，衝進屋內伸手觸摸女方的下體。嫌犯被逮後已經坦承犯行，警方將會繼續調查他是否涉及其他案件。

根據TBS NEWS報導，現年32歲的東村山市公司職員細田千曉9月7日凌晨3時半入侵一間公寓，並伸手觸摩女屋主的下體，因此遭到警方逮捕。根據調查，嫌犯平時有偷竊女性內衣的癖好，事發當天他在物色把內衣掛在室外晾曬的下手目標時，正好鎖定住在1樓的被害女子。

▲被害女性因為鎖陽台窗戶，慘遭惡狼性騷。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

嫌犯翻進陽台後，正準備要偷內衣，但卻透過陽台窗戶看見女性被害人全身上下只穿著內衣褲睡覺，且陽台的窗戶沒有上鎖，於是便獸性大發地闖進屋內，隨後更伸手摳摸女性的下體。據悉，被害人就住在嫌犯住家附近。

警方目前已經以準強制猥褻嫌疑將嫌犯細田千曉逮捕，而面對調查，他也隨即坦承犯行。警方表示，嫌犯在調查過程中坦言，自己曾經偷過其他女性的內衣，因此將會繼續深入調查，以查明嫌犯是否涉及其他案件。

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