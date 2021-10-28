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金正恩真的瘦了！狂減20kg對比驚人　南韓情報機構曝「真實體重」

▲▼ 南韓國情院指出，金正恩從140公斤瘦到120公斤。（圖／朝中社）

▲ 左為3月北韓市．郡黨責任秘書講習會，右為9月建國73年慶祝儀式。（圖／朝中社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

北韓領導人金正恩去年一度傳出病危，後來雖現身打破傳聞，今年卻明顯身材消瘦，加上他接連缺席重大武器試射，身體狀況再度成為關注焦點。南韓國家情報院28日表示，金正恩近期足足減重20公斤，但健康無恙，且出現在鏡頭前的金正恩就是他本人，絕對不是替身。

《韓聯社》報導，根據擔任南韓國會情報委員會幹事的共同民主黨議員金炳基及國民力量黨議員河泰慶說法，國家情報院28日在一場非公開的國政監查會中透露，金正恩的體重最近從140公斤降到120公斤，健康狀況無虞。

事實上，光是比較金正恩半年前與現在的照片，便可看出他明顯「消風」。他3月出席北韓市．郡黨責任秘書講習會時臉型圓潤，幾乎看不見下巴線條，身上的中山裝稍嫌緊繃，但9月出席國慶大典時，身形瘦削許多，灰色西裝也顯得寬鬆，接著在10月勞動黨創黨紀念日當天，臉頰更是小一號。

▲▼ 金正恩10月於勞動黨創黨紀念日發表演說。（圖／朝中社）

▲ 金正恩10月於勞動黨創黨紀念日發表演說，臉明顯變小。（圖／朝中社）

南韓國情院以AI技術等多種科學方法，緊密追蹤金正恩身體狀況，甚至動員能看出他皮膚狀況的影像技術。針對部分稱目前的金正恩是由替身所扮的謠言，國情院則表示，「替身說」毫無根據，絕非事實。

根據統計，金正恩今年以來在公開場合亮相的次數已達70次，較去年同期增加45%，更撤下勞動黨會議室裡的前領導人金日成、金正日父子照片，對內使用「金正恩主義」等詞彙，顯示他開始建立個人的獨裁思想體系。

至於金正恩胞妹金與正5月被任命國務委員一事，國情院說明，她被賦予和地位相符的職責，掌管外交及安保。她今年以來公開行程共34次，較去年同期的17次大幅增加，除對南韓、美國事務，也會祕密下鄉巡視，了解民生狀況後向金正恩稟報。

《宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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