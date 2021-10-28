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金與正處決8特務！「最毒婦人心」登第二實權　成北韓人惡夢

▲▼金與正、文在寅。（圖／達志影像／美聯社）

▲金與正在北韓當局的實權越來越大。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

美國小報《環球報》（Globe）先前曾獨家報導，北韓領導人金正恩遭胞妹金與正推翻政權並且處決，吸引大批外媒引述報導，不過南韓國家情報院已緊急駁斥相關傳聞。然而根據韓媒報導，金與正曾下令處決8名特務，這樣的狠勁加上她日漸掌權成為僅次於金正恩的實權者，因此在北韓當地其實早已是「最毒婦人心」的代名詞。

多間外媒引述《環球報》報導稱，勞動黨副部長金與正早在5月6日至6月5日期間，就已經發動政變，推翻胞兄金正恩政權，並且將其處決，所以6月開始金正恩才會突然消失在大眾眼前，而9月的公開行程則是由「替身」上場，不過該消息隨即就被南韓國情院緊急澄清。

▲▼研究認為，金正恩、金與正的最終目標為挑撥並弱化南韓與美國之間的關係。（圖／達志影像／美聯社）

▲專家認為，金正恩刻意下放權力給胞妹金與正，是為了制衡他國。（圖／達志影像／美聯社）

儘管如此，《Daily NK日本》總編高英起認為，這仍然無法改變金與正在現今北韓政權中權力越來越大的事實，而她也漸漸開始成為僅次於胞兄金正恩的北韓「實權者」，甚至是令所有北韓民眾聞風喪膽的對象，而這一且都可以從金與正的行為中看出。

在北韓國家保衛省擔任特務並負責電波探測的第10局局長長韓某與手下7名幹部，2020年11月13日在平壤郊外龍城地區的運動場上慘遭處決，而下令處決的不是別人，正是金與正。根據消息人士指出，8人因為涉嫌貪汙遭逮，儘管他們一再辯稱是誤會，不過金與正隨即以「這樣的人在黨與革命行動面臨危機時，很有可能會背叛國家」之理由，將8人處死。除此之外，北韓國內還傳出多個由金與正下令執行的處決案例。

2020年6月，金與正下令炸毀與南韓一同營運的南北共同聯絡事務所，讓她的「悍婦」形象日益加深，也讓外界開始意識到，金與正在北韓內部的話語權早已不可同日而語。北韓一直以來都採取獨裁制，然而獨裁制最大的致命點就是，一旦獨裁者本人因事故或疾病突然死亡，國家可能就會就此崩盤，而北韓可能就會因此遭到美日韓的「報復」。

獨裁者如果有繼承者或是如同「分身」一般的存在，那麼被敵國「剷除」的風險就會大幅降低，因此只要讓國際社會認為金與正和金正恩一樣危險，那麼美韓等國對於北韓的態度勢必就得更加謹慎，掌握實權的金與正目前的地位與立場在北韓歷史上早已是前所未有的角色。

 

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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