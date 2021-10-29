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社會 社會焦點 保障人權

熊貓外送員靠GPS上山卻迷途　警費2小時翻過山頭助脫困

▲桃園市陳姓熊貓外送員29日上午接單遇到龜山區送外食，靠GPS定位卻迷途山區，還搞壞機車，急向警方求助。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市陳姓熊貓外送員29日上午接單遇到龜山區送外食，靠GPS定位卻迷途山區，還搞壞機車，急向警方求助。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓熊貓外送員29日上午接獲訂單欲外送至龜山區某處，陳依照GPS衛星定位後驅車走捷徑經虎頭山方向行駛，未料越走越偏，機車騎到偏僻山路且沒有柏油，此時機車因山路過陡翻覆毀損無法發動，陳男趕緊打電話向警方求助，龜山警方據報後沿著陳所指附近現況一路尋找，耗費2小時翻過1個山頭終於發現陳男人車蹤跡，順利協助人車脫困。

▲桃園市陳姓熊貓外送員29日上午接單遇到龜山區送外食，靠GPS定位卻迷途山區，警方翻山越嶺找到人車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市陳姓熊貓外送員29日上午接單遇到龜山區送外食，靠GPS定位卻迷途山區，警方翻山越嶺找到人車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龜山警分局指出，這名30歲的陳姓外送員今天上午9時許接獲龜山區光峰路客戶訂餐，陳設定GPS地圖，取餐後走捷徑穿越桃園區虎頭山公園，疑似對龜山區路況不熟悉，循著Google地圖路線引導往未鋪設柏油的山路小徑，由於山坡太陡峭，還導致機車翻覆，機車馬達毀損無法啟動，陳男驚覺受困，不但延誤送單，還可能會迷途山區無法脫困，趕緊打110報案專線向警方求助。

龜山警分局龜山派出所據報後，巡佐何省國、警員戴羽辰立即前往處理，根據陳所指在光峰路上，但山邊一直看不到人車，因虎頭山地形遼闊，山區小徑甚多，員警根據陳男所指進入路線查看，確認附近有高壓電塔，終於在虎頭山停機坪6號高壓電塔下發現陳男與翻覆損壞機車。

▲桃園市陳姓熊貓外送員29日上午接單遇到龜山區送外食，靠GPS定位卻迷途山區，警找到人車順利協助脫困，陳解困後感謝員警及時救援脫困。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市陳姓熊貓外送員29日上午接單遇到龜山區送外食，靠GPS定位卻迷途山區，警找到人車順利協助脫困，陳解困後感謝員警及時救援脫困。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警確認陳男身體僅有擦傷但仍可行走，由於機車毀損嚴重無法啟動，原路地形陡斜無法將機車向上推，決定員警合力推著損壞機車，沿著山坡小徑以警棍劈開雜草開路，歷經近2小時終於順利將人車脫困帶至山下，員警回頭望去，居然已翻過1座山頭，終於結束這場山區急難救援，下山時已接近中午。

龜山派出所副所長許冠章呼籲，現代人太依賴GPS衛星地圖，導航系統只能作為輔助工具，當被引導至人煙稀少處或山區時，一定要先問問周邊住戶或行人，以免誤入不毛山區受困造成自身危險。

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