展現農村慢生活！台東電光社區金牌農村競賽勇奪銅牌

▲▼縣府農業處前往頒發及張貼紅榜恭賀。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

由行政院農業委員會舉辦第二屆金牌農村競賽，歷經一年多的地方初賽及全國複賽等重重關卡，從全國784個參賽單位選出42個社區進入全國決賽，再晉級23強爭奪榮耀，日前成績揭曉，代表台東縣角逐的關山鎮電光社區奪得銅牌殊榮，繼去年鹿野永安社區勇奪金牌，台東縣獎牌再添一枚。

台東縣政府農業處農業輔導科長謝鎮宇29日特別代表縣長饒慶鈴前往頒發及張貼紅榜恭賀，也期盼縣內其他社區仿效努力，共同打造台東農村的美好與魅力。



縣長饒慶鈴表示，台東縣農村再生在中央到地方共同努力推動下，展現縣內農村社區豐富的產業、多元的生態、在地的生活。金牌農村競賽是農村最高榮譽的競賽，電光社區以文化生活為底蘊、生態保育為根本、部落體驗產業發展為基礎，形塑一種專屬台東農村慢食生活態度，正符合台東正在推動的慢經濟模式，未來希望電光社區能以此步伐持續前行，讓更多遊客願意深入體驗細細品味台東的慢生活。

電光社區20多年來持續透過農村再生、社造及民間自主資源，結合電光國小傳承阿美族樂器旮亙（Kakeng，指竹鐘）讓樂音代代相傳，同時致力於阿美族傳統酒麴植物復育栽種與製作推廣，並結合里山倡議與友善農耕精神，獲得慈心有機農產品驗證。

此外，社區青年更結合在地物產，建立零距離的美味餐桌，如酒釀豬腳飯、炙燒silaw飯糰等；同時依照不同季節，發展預約式的社區深度旅遊，帶領遊客體驗農村四季農耕生活的脈動；而年末由社區居民在收割後的稻田演出文化劇目「戲說雷公火」，更是讓人會愛上電光純樸自然、知足安樂的生活氛圍。

台東縣內包括去年勇奪首屆全國金牌農村競賽金牌佳績的永安社區及奪得優等獎的關山鎮農會等，有許多的社區從參與農村再生工作至今，並非為了爭取全國金牌農村之殊榮，而是平時對於農村生活價值與環境友善的持續堅持，這也是台東縣農村社區發展與其他縣市最大的不同，未來電光社區持續擔任在地農村發展與社區營造的領頭羊，打造台東「宜居、宜遊、宜業」的幸福三宜農村典範。