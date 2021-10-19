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萬潤2021創新創意競賽　崑山科大勇奪不分類金獎

▲「萬潤創新創意競賽」，大專組（含電機資訊類、工程應用類）共計有231組參賽，98組進入決賽，戰況激烈，最後崑大拿下不分類金牌獎，抱走10萬元獎金。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲「萬潤創新創意競賽」，大專組（含電機資訊類、工程應用類）共計有231組參賽，98組進入決賽，戰況激烈，最後崑大拿下不分類金牌獎，抱走10萬元獎金。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為提升學生專業及創新能力，激發創造潛能，崑山科技大學連續14年與萬潤科技股份有限公司聯合舉辦「萬潤創新創意競賽」，大專組（含電機資訊類、工程應用類）共計有231組參賽，98組進入決賽，戰況激烈，最後崑大睽違3年再拿下不分類金牌獎，抱走10萬元獎金。

經過嚴謹評選，崑山科大除拿下不分類金牌獎，抱走10萬元獎金，另拿下電機資訊類最佳應用及最佳創意獎、10項佳作、14項入圍；工程應用類則獲得最佳應用獎、7項佳作、16項入圍，成績最佳！

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「萬潤2021創新創意競賽」於10月15日公布得獎名單並頒獎，透過競賽之辦理，經由創思製作成品參與競賽，提升學生創新創意及專利申請興趣，獎勵傑出人才進而提升國家競爭力。該競賽另舉辦碩博士論文組競賽，共有8所大專院校參與，15件論文作品進入複審，高中職組電機資訊類8間學校參與，工程應用類7間學校參與，報名作品總共42件，經由初賽審查共有32組隊伍進入決賽。總獎金近百萬，吸引全國大專院校、高中職共同參與。

▲「萬潤創新創意競賽」，大專組（含電機資訊類、工程應用類）共計有231組參賽，98組進入決賽，戰況激烈，最後崑大拿下不分類金牌獎，抱走10萬元獎金。（圖／記者林悅翻攝，下同）

在大專組的競賽當中最為激烈，由國立虎尾科技大學校長張信良校長擔任評審長，率領學術界德高望重的教授們組成評審團隊，崑山科大電機系「照亮你的前途」團隊以「具創新封裝材料之白光LED節能照明光源」參賽，該作由林俊良副教授指導，學生林俊宇、李駿廷及張藝獻設計，團隊透過跨領域創新，與生產氣凝膠的「台灣氣凝膠科技材料開發股份有限公司」合作，引入原本應用在隔熱防火建材的氣凝膠材料，將其加入白光LED封裝膠體中，此做法不僅可以提升白光LED特性與降低成本，也大幅提升氣凝膠的價值，已提升我國發明專利申請，亮麗的成果使其獲得不分類金獎。

大專組的部分分為「電機資訊類」及「工程應用類」，電機資訊類由國立成功大學製造資訊與系統研究所「戴口罩的小海豹」團隊以「AR動畫機」獲得最佳潛力獎，崑山科技大學電機工程系「奶酪」團隊以「具有新型升壓技術之高效率高升壓直流轉換器」獲得最佳應用獎，同系的「菌滅之光-菌殺對 水之呼吸」團隊以「具節能創意機構之UVC-LED水殺菌器」獲得最佳創意獎。

工程應用類的部分，由國立臺灣大學機械工程系「面「面具」到」

▲「萬潤創新創意競賽」，大專組（含電機資訊類、工程應用類）共計有231組參賽，98組進入決賽，戰況激烈，最後崑大拿下不分類金牌獎，抱走10萬元獎金。（圖／記者林悅翻攝，下同）團隊以「4D列印嘉年華」獲得最佳潛力獎，崑山科技大學機械工程系「Water-GEN」團隊以「可自動清潔感測器的水質監測裝置」獲得最佳應用獎，國立宜蘭大學電機工程學系「AACLAB」團隊則以「智慧醫療4.0 - 運動型非接觸式生命特徵檢測器」獲得最佳創意獎。

碩博士論文決賽，由國立成功大機械工程學系學包辦金銀銅，藍兆杰教授指導賴于暄、游真蘋，以〈開發力量控制觸覺回饋裝置於大範圍之三維虛擬阻抗實現〉一作獲得金獎，抱走20萬元獎金；劉至行教授指導楊斯宇以〈多重邊界條件與材料拓樸最佳化於自適性撓性夾爪設計之研究〉一作獲得銀獎；鍾震桂教授指導黃宥鈞以〈自供電感測器與其在遠端人機介面之應用〉獲得銅獎。此外，航空太空工程學系彭兆仲教授指導塗苡瑄的〈基於IMU與影像融合輔助行人航位推算法〉亦獲得銅獎。地主隊崑山科大則由機械工程系江智偉教授指導鍾政儒，以〈自動化汙染監測系統之開發與應用〉獲佳作。

▲「萬潤創新創意競賽」，大專組（含電機資訊類、工程應用類）共計有231組參賽，98組進入決賽，戰況激烈，最後崑大拿下不分類金牌獎，抱走10萬元獎金。（圖／記者林悅翻攝，下同）

高中職組決賽成績揭曉，國立嘉義高工機械科「金屬造型速成機」榮獲金獎；國立師大附屬高級中學普通科「人耳辨識門」、私立長榮高級中學電機科「防疫複合式系統自動販賣機」同獲銀獎；立志中學資訊科「智能糾察機器人」、國立東石高中綜合高中「綠能智慧流動廁所」皆獲銅獎。

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