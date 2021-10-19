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新北原生種山藥冠軍誕生　農業局推全運金牌山藥

▲新北原生種山藥冠軍誕生 農業局推全運金牌山藥。（圖／新北市農業局提供）

▲新北政府農業局主任秘書施得仰（左）致贈冠軍獎牌予原生種山藥（穴管栽培）組冠軍吳幸男（右）。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

10月17日在台北市希望廣場，新北市政府農業局輔導本市農會辦理新北市級山藥評鑑競賽，以鼓勵農友種出最高品質的新北山藥。今年度共有51位在地農友參賽，依照不同品種及栽培方式分為原生種（穴管栽培）、原生種（非穴管栽培）、大薯種（紅、白皮屑）、刺薯種等4個組別，經過專家現場評比選拔出今年度的新北市山藥冠軍。

新北山藥以「原生種」山藥品種為特色，盛產於雙溪、平溪、貢寮、瑞芳、三芝、淡水、汐止等區，其綿密Q彈的口感廣受饕客們的喜愛；山藥評鑑由評審按照不同組別的評鑑標準，首先進行外觀評選：檢視表面細緻程度、肉色均勻程度、切口黏液質黏稠度及病蟲侵害痕跡，形狀以長條直立者為佳，並接著透過食味品評，比較肉質口感、細緻度、Q度及香味，最終綜合評分選出今年漂亮又美味的新北山藥王。

▲新北原生種山藥冠軍誕生 農業局推全運金牌山藥。（圖／新北市農業局提供）

▲原生種山藥（穴管栽培）組冠軍吳幸男（中）展示今年得獎的金牌山藥。

原生種（穴管栽培）組冠軍吳幸男表示，自己種植原生種山藥已經有30餘年的經驗，今年遇到最大的困難就是年初雨水異常稀少，所以特別加強人工去田裡噴水來顧好山藥的水份，才有辦法生產出兼具良好外觀及細緻口感的冠軍山藥，希望大家可以大力支持，很感恩今年獲得評審的讚賞。

新北市農會理事長林讚枝表示，俗話常說藥補不如食補，而目前正於秋季盛產期的新北原生種山藥，含有豐富的膳食纖維及多種營養物質，絕對是入秋滋補的第一首選，不僅口感特別，吃起來綿綿ＱＱ，還帶些人蔘香味，歡迎大家多多採購，一齊支持在地小農。

農業局表示，於10月16日至10月21日新北全運會期間，特別於電商通路推出「金牌山藥組合」訂購優惠，內含新北山藥雞湯調理包，讓民眾享受運動的健康風潮之餘，也能輕鬆品嚐山藥來強身健體，欲購買生鮮山藥亦可洽瑞芳地區農會：02-2497-2760~3、平溪區農會：02-2495-1051、三芝區農會：02-2636-3111。

▲新北原生種山藥冠軍誕生 農業局推全運金牌山藥。（圖／新北市農業局提供）

▲現場展售農友熱情展示當天銷售的新北山藥。

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