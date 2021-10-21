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《好膽來技較》第51屆全國技能競賽　沈榮津巡視雲嘉南分署競賽場

▲第51屆全國技能競賽展開，行政院沈榮津副院長特地南下巡視勞動部勞動力發展署雲嘉南分署競賽場，為參賽選手加油打氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲第51屆全國技能競賽展開，行政院沈榮津副院長特地南下巡視勞動部勞動力發展署雲嘉南分署競賽場，為參賽選手加油打氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

第51屆全國技能競賽自9月29日正式展開，行政院沈榮津副院長10月21日特地南下巡視勞動部勞動力發展署雲嘉南分署競賽場，為參賽選手加油打氣，並慰勉工作人員的辛勞。

▲第51屆全國技能競賽展開，行政院沈榮津副院長特地南下巡視勞動部勞動力發展署雲嘉南分署競賽場，為參賽選手加油打氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為展現青年技能培訓成果，勞動部自1968年開始每年舉辦全國技能競賽，提供專業競賽舞臺，讓各職類好手同場競技，並從中遴選技術精優的青年選手，代表國家參加國際技能競賽。今年因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情影響，為保障選手及賽事人員健康安全，並符合中央流行疫情指揮中心之防疫規定，今年的全國賽調整辦理方式，於9月29日至12月4日分流19個競賽場進行競賽。

巡視過程中，行政院沈榮津副院長和勞動部許銘春部長，更與西點製作世界銅牌洪瑀襄，一同體驗製作裝飾擠花杯子蛋糕。沈榮津副院長對於世界銅牌得主學姐來幫競賽學弟妹加油打氣，表示「揪感心ㄟ」，更表示技能競賽選手的團結就跟我們台灣同胞一樣，縱使在疫情期間仍處處充滿溫暖，永遠保有樂觀的正向力量。

▲第51屆全國技能競賽展開，行政院沈榮津副院長特地南下巡視勞動部勞動力發展署雲嘉南分署競賽場，為參賽選手加油打氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

洪瑀襄說：「回到競賽現場，看到學弟妹專注比賽的樣子，彷彿回到當初認真打拼的選手時代，都感動到快哭了」，阿春部長更表示對選手們聚精會神全力專注於競賽的拼勁精神，感到驕傲與榮耀。

勞動部表示，全國技能競賽為國內青年技能競技的最高殿堂，今年共辦理青年組57個職類，青少年組12個職類，因應疫情採分地分流辦理，計有8個職類於台南市舉辦，其中板金、鑄造及冷作3職類在台南高工舉辦；CNC車床、西點製作、模具及電氣裝配（青年組及青少年組）等5職類於雲嘉南分署舉行。沈榮津副院長視察競賽會場，彰顯我國重視優秀技職青年的培育與技能發展，並藉巡視選手給予年輕學子鼓勵與肯定。

▲第51屆全國技能競賽展開，行政院沈榮津副院長特地南下巡視勞動部勞動力發展署雲嘉南分署競賽場，為參賽選手加油打氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

因受疫情影響，雖然無法與往年一樣，親臨現場為選手加油與喝采，但本屆全國技能競賽規劃有精彩的賽事導覽直播、線上職類探索體驗、虛擬展館、互動遊戲、頒獎花絮及金牌線上作品展等，內容豐富多元，竭誠歡迎社會大眾、青年學子蒞臨線上參觀，相關更多的活動訊息，請至第51屆全國技能競賽活動官網（網址：https://skillsweek.wdasec.gov.tw）瀏覽。

▲第51屆全國技能競賽展開，行政院沈榮津副院長特地南下巡視勞動部勞動力發展署雲嘉南分署競賽場，為參賽選手加油打氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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