提高救災效率　桃園蘆竹扶輪社捐贈消防救護物資

▲蘆竹扶輪社社長鄭清杰(右)捐贈消防救護物資，大隊長殷明坤致贈感謝狀。（圖／林介禧提供）



記者楊淑媛／桃園報導

感恩消防弟兄在疫情嚴峻期間，投入救護任務，桃園市蘆竹扶輪社社長鄭清杰率領社友，捐贈市值13萬元的電動折疊自行車、快拆防毒面具、醫用電子血壓計、充電式砂輪機等救護裝備給桃園市消防局第三大隊，由大隊長殷明坤代表受贈。鄭清杰表示，感恩要節時，期這項捐贈充實救護設備，提升消防弟兄們的救護效能及保障安全。

鄭清杰社長29日指出，桃園蘆竹扶輪社以蘆竹命名，且社友多為居住大蘆竹地區，此次消防救護物資捐贈，就是展現在地關懷在地服務的精神。另外，蘆竹扶輪社多名社友同時身兼消防協會理事及顧問要職，如前社長呂學萬即曾擔任第二屆消防協會理事長，平時對消防局各項協助不遺餘力。

▲▼桃園蘆竹扶輪社捐贈消防救護物資。（圖／林介禧提供）



此次捐贈係因新冠疫情期間，看到消防及救護同仁的辛勞，萬分感念，因此該社捐贈電動折疊自行車，可用於救災現場擔任水源幕僚時，因現場面積廣大，須尋找合適水源，可當代步工具使用，提高救災效率。另外，還有綜合氣體濾罐40組、醫用電子血壓計、充電式砂輪機等物資一批，充實救護設備。